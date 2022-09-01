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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد صورة الكعبة .. تطور يصاحب هنا الزاهد مع إطلالاتها | شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

تصدرت الفنانة هنا الزاهد مؤشر البحث جوجل خلال الساعات المتضية، وتعتبر من نجمات الوطن العربي اللاتي تخطف الأنظار بجمالها.

تجذب هنا الزاهد الأنظار أيضا بأناقتها وذوقها الرفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الخاصة أو الرسمية.

 

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أثارت هنا الزاهد جدلا خلال الأيام الماضية بعدما ظهرت من أمام الكعبة بارتداء عباءة سوداء مع الحجاب، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي تثير فيها هنا الزاهد الجدل بإطلالاتها ، فهي تحرص على التنوع و التجديد وعدم تكرار التصميمات التي ارتدتها من قبل، كما تميل إلي اقتناء الفساتين والأزياء المواكبة للموضة، تقوم هنا الزاهد بتنسيق قطع المجوهرات والأكسسوارات التي تمنحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد هنا الزاهد على تسريحات الشعر، وصيحات المكياج الجريئة ذات الألوان الجذابة التي تكشف عن جمال ملامحها.

 

هنا الزاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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