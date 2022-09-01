مايوهات والفساتين.. إطلالات أثارت الجدل لـ النجمات في شهر أغسطس|شاهد

شهد شهر أغسطس، مجموعة كبيرة ومتنوعة من إطلالات النجمات والمشاهير التي اختلفت وتنوعت من نجمة لأخرى، وحرصت كل من النجمات على مشاركة جمهورها ومتابعيها بأبرز الإطلالات اللاتي تألقن بها خلال شهر أغسطس.



يعتبر شهر أغسطس من أكثر شهور الصيف اللاتي تألقت بها النجمات والمشاهير بالأخص خلال إستمتاعهن بالإجازة الصيفية، حيث أثارت فيه الكثير من النجمات الجدل بسبب الإطلالات التي تنوعت بين الفساتين و المايوهات.

لفتت نجمات الفن الأنظار حول إطلالاتهن وأزيائهن الجذابة والجريئة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة سواء الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أو فستاتين السهرة التي تألقت الكثير منهن بها خلال إحياء الحفلات الغنائية أو حضور بعض المناسبات.

اعتمدت أغلب النجمات على ارتداء التصميمات التي تتناسب مع الأجواء الصيفية المبهجة ، ومن أبرز النجمات التي جذبت الأنظار إليها خلال شهر أغسطس هن الفنانة ميريهان حسين، سارة سلامة ، ليلي علوي.

كما أثارت بعض المشاهير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي منهن الفنانة هيفاء وهبي و الكاتبة ياسمين الخطيب.



اطلالات النجمات في شهر أغسطس

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