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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد أزمة والدتها.. منة حسين فهمي بإطلالة جريئة على البحر| شاهد

ابنة حسين فهمي
ابنة حسين فهمي

حرصت منة ابنة الفنان حسين فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة.

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ولفتت منة حسين فهمي الأنظار في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت كاش مايوه متوسط الطول ذا أكمام مكشوفة أصفر اللون ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

منة حسين فهمي

وانتعلت حذاءً صيفيا مسطحا وأنيقا ومتناسقا مع الأجواء الصيفية، نسقت معه حقيبة متوسطة الحجم شفافة، وهي من الصيحات التي تتصدر موضة صيف ٢٠٢٢، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية والمميزة التي منحتها إطلالة متكاملة.


 

منة حسين فهمي

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت منة حسين فهمي على خصلات شعرها الأشقر الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

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