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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تان ومايوه.. ريم البارودي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

ريم البارودي
ريم البارودي

حرصت الفنانة ريم البارودي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، صورا جديدة خلال إستمتاعها بالإجازة الصيفية على البحر.

وتألقت ريم البارودي في الصور بإطلالة جريئة، حيث ظهرت بمايوه تميز بنقوشاته وألوانه التي تتصدر أحدث صيحات الموضة و تتناسب مع الأجواء الصيفية .

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وظهرت ريم البارودي  بـلون البشرة  تان ، مما نال إعجاب متابعيها على إنستجرام، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي زادت من جاذبيتها.

ومن الناحية الجمالية، ظهرت ريم البارودي  بخصلات شعرها الأشقر  المموج ، وكشفت الصور عن جمالها.

يُذكر أن آخر أعمال النجمة ريم البارودي مسلسل "نقل عام"، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم: محمود حميدة، محمد محمود عبدالعزيز، ميرهان حسين، أميرة أديب، نور خالد النبوي، وآخرين.
من أهم أعمال ريم البارودي  مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل حلقت الطيور نحو الشرق، ومسلسل حدائق الشيطان، زمسلسل قلب امرأة، ومسلسل نقطة نظام، ومسلسل أزهار، أما عن الأفلام فشاركت في باقة من أروع الأعمال السينمائية و منها: امرأة هزت عرش مصر، الهاربتان، الفيل في المنديل، يا انا يا هوه، واستطاعت من خلالها أن تثبت تألقها في مجال الفن.

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