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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتخذنا الإجراءات القانونية.. جامعة عين شمس تحذر من الصفحات الوهمية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عدم مسئوليتها عن أية صفحات تحمل اسم جامعة عين شمس و تؤكد أن الصفحة هي التي تحمل اسم " الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس وعنوانها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/OfficialPageASU
 

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وأوضحت جامعة عين شمس أن هذه الصفحة هي الصفحة الوحيدة الرسمية والمعتمدة التي تمثل جامعة عين شمس.

كما تؤكد إدارة الجامعة عدم مسئوليتها عن أية معلومات أو أخبار أو تصريحات ترد أو تنشر أو يتم تداولها على منصات أو صفحات أخرى. 

كما تؤكد الجامعة أنها اتخذت كافة  الإجراءات القانونية نحو كل الصفحات التى تتدعى أنها تنتسب لها وتم إبلاغ مباحث الإنترنت عنها وجار اتخاذ الإجراءات التى تحفظ حقوق الجامعة. 

وتهيب بالجميع توخي الحذر في التعامل مع أية بيانات أو تصريحات يتم تناقلها عبر صفحات أخرى تحمل نفس الاسم بخلاف الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس والمذكور عنوانها أعلاه .

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