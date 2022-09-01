اتخذنا الإجراءات القانونية.. جامعة عين شمس تحذر من الصفحات الوهمية

أعلنت جامعة عين شمس عدم مسئوليتها عن أية صفحات تحمل اسم جامعة عين شمس و تؤكد أن الصفحة هي التي تحمل اسم " الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس وعنوانها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/OfficialPageASU



وأوضحت جامعة عين شمس أن هذه الصفحة هي الصفحة الوحيدة الرسمية والمعتمدة التي تمثل جامعة عين شمس.

كما تؤكد إدارة الجامعة عدم مسئوليتها عن أية معلومات أو أخبار أو تصريحات ترد أو تنشر أو يتم تداولها على منصات أو صفحات أخرى.

كما تؤكد الجامعة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية نحو كل الصفحات التى تتدعى أنها تنتسب لها وتم إبلاغ مباحث الإنترنت عنها وجار اتخاذ الإجراءات التى تحفظ حقوق الجامعة.

وتهيب بالجميع توخي الحذر في التعامل مع أية بيانات أو تصريحات يتم تناقلها عبر صفحات أخرى تحمل نفس الاسم بخلاف الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس والمذكور عنوانها أعلاه .