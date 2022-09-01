بقميص مكشوف.. داليا مصطفى تثير الجدل من جديد في الساحل

نشرت الفنانة داليا مصطفى، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام رفقة شقيقتها شيماء.

وتألقت داليا مصطفى، بقميص باللون الابيض، ومرتديه معه توب مكشوف باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت داليا مصطفى في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت داليا مصطفى، أن تترك شعرها الكيرلي البني منسدلا بين كتفيها بطريقة مميزة ولافته.

ولم تتكلف داليا مصطفى، بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.

https://www.instagram.com/reel/Ch-c1ojAHJr/?igshid=YmMyMTA2M2Y=