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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المخرجة كوثر يونس تمثل مصر في مهرجان فينيسيا بفيلم "صاحبتي"

كوثر يونس
كوثر يونس

وصلت  المخرجة المصرية كوثر يونس إلى مدينة فينيسيا الإيطالية لحضور فعاليات الدورة ال٧٩ لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي التى تشارك فيها بفيلمها الروائي القصير "صاحبتي"، والذى يعتبر أول فيلم مصري يشارك فى مسابقة آفاق للأفلام القصيرة.

مشهد من الفيلم

 

يعد فيلم "صاحبتي" ثالث أفلام كوثر التى تخرجت من المعهد العالي للسينما وقدمت فيلمين كمشاريع تخرج روائي قصير بعنوان "يوكو وياسمينا"، والوثائقى "هدية من الماضى" وحقق الأخير نجاحا جماهيريا ملحوظا حيث استمر عرضه فى صالات السينما لأكثر من ٦ أسابيع وهو ما لم يحدث فى تاريخ السينما الوثائقية فى مصر من قبل.

 

وتعتبر كوثر من الأعضاء المؤسسين لمجموعة "راويات" التي تضم مجموعة كبيرة من المخرجات من أنحاء الشرق الأوسط، وإلى جانب عملها كمخرجة تعمل أيضا فى إنتاج وتنفيذ الإعلانات والمسلسلات القصيرة.

يعرض مهرجان فينيسيا فيلم "صاحبتى" يوم الجمعة الموافق ٩ سبتمبر المقبل ضمن برنامج عروض مسابقة آفاق للأفلام الروائية القصيرة، وينافس الفيلم على جوائز المسابقة.

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"صاحبتى" ينتمى لنوعية أفلام الدراما الرومانسية ومدته ١٧ دقيقة واشتركت كوثر فى كتابة السيناريو الخاص به مع أحمد عصام السيد، ويقوم ببطولته إلهام صفى الدين، ومارك حجار وفاضل الجارحي وسونيا فريد، وإنتاج ساندرو كنعان ومدير التصوير سيف الدين خالد وقام بالمونتاج المخرج المعروف خالد مرعي، وهو إنتاج وتمويل كوثر يونس مع المنتج المشارك محمد العمدة الذى شارك من قبل فى إنتاج فيلم "ستموت فى العشرين" الحائز على أسد المستقبل لأفضل فيلم أول لمخرجه أمجد أبو العلاء فى مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.

 

ومن جانب آخر تشارك كوثر أيضا ضمن فعاليات المهرجان فى مناقشة بعنوان "النساء فى الأفلام" يوم ٦ سبتمبر الجاري، تديرها رحماتو كيتا ويشارك فيها ٦  صانعات أفلام من أنحاء العالم.

فينيسيا أفلام مهرجان فينيسيا كوثر يونس تفاصيل مهرجان فينيسيا مسابقة آفاق

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