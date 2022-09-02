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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تفاصيل جديدة|كامل كيلاني شخصية معرض الكتاب للأطفال .. والشعار لم يحسم بعد

صدى البلد

كشف برنامج العاشرة المذاع على قناة إكسترا نيوز، تفاصيل جديدة حول التصويت الذي تم داخل اللجنة العليا لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب،  تمهيدًا لنسخته الـ54.

فقد تم الكشف أن التصويت على شخصية معرض كتاب الطفل بمعرض الكتاب هذا العام، انحصرت بين ثلاثة كتاب قدموا الكثير لأدب الطفل وهم: كامل كيلاني، أحمد نجيب، محمود سالم، وقد فاز كامل كيلاني بأغلبية الأصوات. 

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معرض الكتاب.. تكريم الأحياء والراحلين

 

وفي نفس السياق طالب بعض أعضاء اللجنة العليا لمعرض الكتاب، أن يكون التكريم لرموز أحياء، وحدثت اختلافات، وتم حسم الأمر في النهاية، بتكريم بعض الراحلين وبعض الأحياء.

كما لم يتم الاتفاق حتى الآن على شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأرجئ الأمر إلى اجتماع اللجنة الإدارية العليا يوم الثلاثاء القادم، واللجنة الثقافية العليا يوم الأربعاء القادم، والتنسيق بينهما.

الجدير بالذكر أيضًا أنه خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تم الإعلان عن شخصية معرض الكتاب في دورته الـ٥٤، حيث تقرر أن تكون شخصية العام هو الشاعر الراحل صلاح جاهين.

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