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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2022.. كليات الزراعة توفر 40 وظيفة

تنسيق الجامعات 2022
تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات 2022 ، يبحث طلاب الثانوية العامة المقبلين علي الحياة الجامعية علي كليات توفر فرص عمل حقيقة بعد التخرج .

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تنسيق 2022.. بشرى لطلاب المرحلة الثالثة بشأن كليات الحقوق

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رسميا.. بالدقيقة موعد بدء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات2022

ويستعرض موقع صدي البلد أبرز الوظائف التي تتيحها كليات الزراعة بمختلف برامجها علي مستوي الجامعات المصرية وهي كالاتي : 

1- معيدا في كلية الزراعـة .
2- العمل في مراكز البحوث الزراعية .
3- العمل في وزارة الزراعة. 
4- العمل في البنوك والجمعيات الزراعية .
5- العمل في منظمات المجتمع المدني .
6- مهندسا زراعيا في مزارع الفاكهه والخضر والمحاصيل.
7 - مصمم حدائق ( مهندس لاند سكيب) .
8- مراقب جوده في مصانع الأغذية والألبان .
9- مهندس إنتاج في مصانع الأغذيه والألبان .
10- أخصائي تغذية إنسان ( في الفنادق -المدارس - المستشفيات في تخطيط واعداد الوجبات ). 
11-مهندس زراعى في مزارع الاسماك 
12- مهندس زراعى في مزارع الماشيه والحلاب
13- مهندس في معامل التفريخ
14-مهندس في مصانع الاعلاف المختلفه.
15 - مهندس مكافحه في مزارع الانتاج النباتى
16 -مهندسا زراعيا في شركات المبيدات والاسمده 
17- مهندسا زراعيا في مناحل العسل
18-كيميائي في معامل التربه والنبات. 
19- كيميائي في معامل تحاليل طبية
20- كيميائي في مصانع الخمائر والدهون.
21-مهندسا زراعيا في استصلاح الاراضى الزراعيه.
22- مرشد زراعى.

تنسيق الجامعات 2022


23- خبير في وزارة العدل .
24- أخصائي QC, QA في شركات الأدوية أو Medical Rep .
25- مهندس في الحجر الزراعـي ( الموانئ والمطارات) .
26- مدرس ثانوي كيمياء أو أحياء أو فيزياء للثانوي العام
او مدرس علوم اعدادي أو مدرس مواد تخصص للثانوي الزراعـي.
27- مهندس في شركات تنقية المياه.
28- العمل في المركز القومي للبحوث.
29- باحث في معهد بحوث الهندسة الوراثية.
30- مهندس إنتاج بمزارع الدواجن.
31- مهندس تغذية بمزارع الإنتاج الحيواني.
32- كيميائي في معامل شركات الأغذية.
33- كيميائي في معامل شركات الألبان.
34- مهندس إنتاج في مزارع الخيول.
35- مهندس إنتاج في مزارع النعام والغزال.
36- مهندس في شركات استيراد وتصدير الأغذية.
37- مهندس في الجمارك او الموانئ او المطارات مسئول عن فحص المواد الغذائية وفحص النباتات الوارده من الخارج مجهولة المصدر.
38- مهندس وراثي في شركات التكنولوجيا الحيوية.
39- مهندس مكافحة حيوية.
40- أخصائي إنتاج الوقود الحيوي.

تنسيق الجامعات 2022 

تنسيق الجامعات 2022 ، رسميا ينطلق تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 عن طريق الموقع الرسمي الالكتروني ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2022

موعد بدء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة من الشعبتين العلمي والادبي  في تنسيق الجامعات 2022

ويبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني عن موعد وساعة بدء تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 علي أن تبدء في تمام الساعة التاسعة صباحا يوم السب الموافق 3 سبتمر 2022 وعلي ان تنتهي يوم الاربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022 في تمام الساعة السابعة مساءا وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب .

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