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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 من خلال هذا الرابط

نتيجة تنسيق الجامعات
نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية

 نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022  ، تعد الاكثر بحثا علي محركل البحث الشهير جوجل خلال الساعات الماضية حيث أعلن وزير التعليم امس أن ختام تنسيق الجامعات الاهلية اليوم الموافق الثلاثاء 30 اغسطس .

 نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022


وينتظر طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول نتيجة تنسيق الجامعات الاهلية 2022  ويمكن لطلاب الحصول علي نتيجة تنسيق الجامعات الاهلية 2022 بعد غلق أعمال التنسيق بـ 72 ساعات أو تقل عن ذلك ويمكن من خلال هذا الرابط الحصول علي نتيجة الجامعات الاهلية اضغط هنـــــا .

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تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. تسجيل الرغبات من هذا الرابط

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مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالأرقام.. ارتفاع نسب القبول بالحقوق و58 % للآداب

رابط تنسيق الجامعات الأهلية 2022

نتيجة  تنسيق الجامعات الاهلية 2022  ،إتاحة رابط نتيجة  تنسيق الجامعات الأهلية 2022 خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات القبول التي يجرى تنفيذها للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بكليات الجامعات الأهلية الجديدة .

 نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية

الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

وسجلت الحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية على النحو التالى:

الطب 82%

طب الاسنان 80%

العلاج الطبيعى 78%

الصيدلة 74%

الطب البيطري 70%

الهندسة 68%

علوم الحاسب 62%

العلوم الأساسية – التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية - اللغات والترجمة – الاقتصاد والإدارة – التربية – الإعلام - الفنون التطبيقية - العلوم الاجتماعية - السياحة والفنادق - الحقوق والقانون – التمريض - الآثار – علوم سينمائية 55 %.

 نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 

مصاريف جامعة بنها الأهلية

كلية الطب البشرى (٩٠ ألف جنيه سنويا).
كلية الهندسة (٦٠ ألف جنيه سنويا).
كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى (٤٥ ألف جنيه سنويا).
كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال (٤٥ ألف جنيه سنويا).
كلية الفنون البصرية والتصميم (٤٥ ألف جنيه سنويا).

مصاريف الجامعة الأهلية بأسيوط الجديدة

كلية الهندسة والعلوم التطبيقية  45 ألف جنيه.
كلية الصيدلة والبحوث الدوائية  55 ألف جنيه.
كليات الطب 90 ألف جنيه
كلية طب الأسنان 75 ألف جنيه.
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه
كلية العلوم الإدارية والمالية  35 ألف جنيه
الألسن واللغات التطبيقية  30 ألف جنيه.

 نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 

مصاريف جامعة الملك سلمان 2022


زراعات صحراوية 43000 جنيه في العام الدراسي للطلاب المصريين.
علوم أساسية ( تكنولوجيا حيوية- كيمياء البترول) بـ48000 جنيه في السنة للطلاب المصريين.
برنامج الفنون والتصميم 49000 في السنة للطلاب المصريين.
السياحة والضيافة للطلاب المصريين 40000 في السنة.
علوم وهندسة الحاسب 69000 في السنة للطلاب المصريين.
صيدلة للطلاب المصريين في السنة 85000 جنيه.
مصروفات كلية الطب 105000 في السنة للطلاب المصريين.
طب الأسنان 97000 جنيه في السنة للطلاب المصريين.

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات الأهلية 2022 الجامعات الاهلية طلاب الثانوية العامة

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