انطلاق امتحانات الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية للزمالة | صور

تعقد الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال برئاسة النائبة د عبلة الألفي مؤسس الجمعية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب الامتحان الإكلينيكي التاسع والعشرين لزمالة طب الأطفال البريطانية بمستشفى ٥٧٣٥٧ وبحضور فريق الممتحنين من مصر وإنجلترا والمملكة العربية السعودية وليبيا وقطر.

يحضر الامتحان عدد ٤٨ طالبا وطالبة من مصر وأفريقيا ومنطقة الخليج العربي مثل السودان والكويت وليبيا والسعودية.

الجمعية حرصت علي عقد هذا قامت الامتحان سنويا منذ عام ٢٠٠٨ كما حرصت ألا يتوقف هذا الامتحان حتي في أحلك الأوقات.

ساهم التعاون مع الكلية الملكية لطب الأطفال في مجال التدريب الاكلينيكي ورفع كفاءة الأطباء في تحسن كبير في مستوي ممارسات طب الأطفال المجتمعي في مصر ورفع مستوي التدريب والامتحانات في الزمالة والجامعات المصرية والعربية كما ساعد في ايفاد العديد من أطباء الأطفال المصريين للتدريب في إنجلترا .

وشاركت الجمعية في بدء الامتحان وتدريب الممتحنين في العديد من الدول الشقيقة .

وتتعاون الجمعية حاليا مع الأكاديمية الطبية العسكرية في التدريب في بورد الأطفال بالأكاديمية وتتواصل النائبة د عبلة الالفي مع الكلية من اجل الحصول علي الاعتماد للبورد المصري بالأكاديمية الطبية العسكرية .