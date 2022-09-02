ضبط كمية من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطرى ، حملات مكبرة، و ذلك فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإطاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

و أسفرت الحملات عن الآتي :

في مركز كوم حمادة تم تحرير الآتي :

- محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي

- ٣ محاضر غلق لتجار تموينيين أثناء مواعيد العمل الرسمية .

- محضر عدم إعلان عن سعر أسطوانة الغاز .

- ٧ محاضر عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة تجاريه مختلفة .

في مركز شبراخيت تم ضبط:

- ٤ مخابز بلديه مدعمه تصرفت فى ٥٠١ شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

- ٦ مخابز بلدية مدعمة قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن .

- مخبز بلدى مدعم قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .

- مخبز بلدى مدعم لعدم وجود سجل زيارات .

- ٢٥ كجم لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الادمى .

- كمية من اللحوم البلديه غير صالحة للاستهلاك الادمى .

- ٦ محلات قامت بعمل اوكازيون دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة .

- كما تم تحرير ٣ محاضر لعدم الاعلان عن الاسعار بمحلات تجارية مختلفة الانشطة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.