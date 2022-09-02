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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حفيد طه حسين: فرنسا لم تعرض نقل مقبرة عميد الأدب العربي..فيديو

مدفن عميد الأدب العربي
مدفن عميد الأدب العربي طه حسين

أكد حسن الزيات، حفيد عميد الأدب العربى طه حسين، أن طه حسين ولد في مصر، وعاش فيها وكافح فيها حتى توفي، وتم دفنه في مصر، ولا صحة لما يتم إطلاقه بأن رفات طه حسين سينتقل إلى فرنسا.

وقال حسن الزيات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر فضائية الأولى المصرية"، أن فرنسا لم تعرض نقل مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين إليها.

 

نخشى من إزالة المقبرة

وتابع حفيد طه حسين، أنه عندما ظهرت علامة معينة على المدفن، كنا نخشى من إزالة المقبرة، وانها دخلت ضمن مخطط لتنفيذ مشروعات الدولة، وتوجهنا لمحافظة القاهرة، ونفوا أنه سيتم إزالة مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين.

 

وأشار حسين الزيات إلى أن الحديث حول إزالة القبر شائعات مغرضة هدفها نشر الذعر ولا صحة لها على الإطلاق ، وتفاجأوا اليوم بإزالة العلامات من على القبر، وأكدت المحافظة عدم الإزالة نهائيا.

 

طه حسين محافظة القاهرة مصر الادب العربي فرنسا

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