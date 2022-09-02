أيوة كدا.. ردود مثيرة لجمهور أبها السعودي بعد ضم ميكيسوني من الأهلي

أعلن نادي أبها السعودي، عن تعاقده مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أبها السعودي صورة للويس ميكيسوني عبر تويتر قائلاً: “لويس ميكيسوني أبهاوي لمدة موسم على سبيل الإعارة من الأهلي”.

وعلقت الجماهير السعودية على انضمام ميكيسوني للفريق بردود مثيرة حيث قال أحد الجماهير عبر تويتر: “أيوة كدا ما عليكم كلام”، بينما قال أخر: “مبروك علينا، لاعب كبير حرام يمشي من الأهلي، اكثر من ساهم في أهداف الموسم الماضي”.

ميكيسوني في الأهلي

وانضم ميكسوني إلى النادي الأهلي في أغسطس من العام الماضي، قادمًا من سيمبا بعقد يمتد مع المارد الأحمر لأربع سنوات.