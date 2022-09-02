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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جاريكا يحسم الجدل بشأن اقترابه من تدريب الأهلي| خاص

جاريكا
جاريكا

كشف ميلتون جاريكا، نجل الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، مدرب منتخب بيرو السابق، عن حقيقة إقترابه من تدريب الأهلي، خلال الفترة المقبلة خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى اقتراب الأرجنتيني ريكاردو جاريكا من تدريب النادي الأهلي خلفاً لسواريش.

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وقال جاريكا في تصريحات خاصة لصدى البلد: “لا توجد مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي في الوقت الحالي، أنها مجرد شائعات”.

وبسؤاله عن: في حالة توفر عرض مستقبلاً لريكاردو جاريكا من النادي الأهلي هل يرغب في تدريبه أجاب: “لا”

الأهلي يوجه الشكر لـ سواريش

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر لـ ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولي فيها المسئولية.

رسالة شكر لـ سواريش

وأكد المجلس تقدير الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعديه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصي ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتي يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسئوليه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين. 

ونظرًا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي. وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة.

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