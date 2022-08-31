الشروط المالية عائق.. مدرب عالمي يدخل ترشيحات الأهلي لخلافة سواريش.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأرجنتيني ريكاردو جاريكا المدير الفني السابق لمنتخب البيرو، دخل ضمن حسابات الأهلي لتدريب الفريق بالموسم الجديد.

وأوضح أمير هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الأهلي لا يزال يدرس كل الأسماء المطروحة أمامه، والتي تضم خليلوزيتش وكارلوس كيروش وغيرها من الأسماء وانضم إليها جاريكا مؤخرًا.

وتابع أمير هشام: "جاريكا ظهر بقوة في الصورة خلال الساعات القليلة الماضية، ولكن طلباته المادية وشروطه قد تكون هي العائق في طريق وصوله إلى التتش".

وأضاف أمير هشام : "المدرب الأرجنتيني كان مرشح في وقت سابق لتولي قيادة المنتخب الوطني، ولكنه طلب وقتها الحصول على راتب ضخم واستقطاب طاقم مساعدين أجانب كامل، وهو ما رفضه الاتحاد المصري".

واختتم امير هشام : "المفاجأة الكبرى هي دخول الأرجنتيني مارسيلو بيليسيا مدرب ليدز يونايتد السابق، ضمن الأسماء وقد يتم الاتفاق معه".

اسم قوي .. إعلان مدرب الأهلي الجديد لن يتأخر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي، بدأ يتدارك أخطاء الموسم الماضي، من خلال رغبته في التعاقد مع مدرب جديد، قبل بداية الموسم المقبل.

وتابع أمير هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الأهلي لن يأتي بمدرب مشروع، ولكنه سوف يتعاقد مع مدرب صاحب اسم قوي".

وأضاف امير هشام: "الأهلي كان اقترب بشكل كبير من التعاقد مع كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني السابق، ولكن اسمه ابتعد ولا يزال مطروح، ولكن أسهمه تراجعت.

واختتم امير هشام: "مسئولو النادي الأهلي، يبحثون عن سيرة ذاتية قوية لتولي قيادة الفريق، والإعلان عن اسمه لن يتأخر عن 48 ساعة"