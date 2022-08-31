اسم قوي .. إعلان مدرب الأهلي الجديد لن يتأخر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي، بدأ يتدارك أخطاء الموسم الماضي، من خلال رغبته في التعاقد مع مدرب جديد، قبل بداية الموسم المقبل.

وتابع أمير هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الأهلي لن يأتي بمدرب مشروع، ولكنه سوف يتعاقد مع مدرب صاحب اسم قوي".

وأضاف امير هشام: "الأهلي كان اقترب بشكل كبير من التعاقد مع كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني السابق، ولكن اسمه ابتعد ولا يزال مطروح، ولكن أسهمه تراجعت".

واختتم امير هشام: "مسئولو النادي الأهلي، يبحثون عن سيرة ذاتية قوية لتولي قيادة الفريق، والإعلان عن اسمه لن يتأخر عن 48 ساعة".