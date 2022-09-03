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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غالي جدا.. سعر غير متوقع لـ حذاء درة الغريب في أحدث جلسة تصوير

درة
درة

شاركت الفنانة درة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" أحدث جلسة تصوير خضعت لها في مهرجان فينيسيا.

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وأطلت درة، مرتدية بنطالا واسعا وأنيقا باللون الأوف وايت، ونسقت معه قميصا بنفس اللون وبأكمام طويلة، وبتصميم مميز من الرقبة، ومنقوش باللون البينك واختارت حقيبة باللون الروز من ماركة valentino،  وحذاء غريبا من الجلد باللون الأوف وايت.

وبلغ سعر حذاء الفنانة درة من ماركة فالنتينو 1.150 دولار أي ما يعادل بالمصري حوالي 21.850 ألف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة في المكياج على الالوان البينك الناعمة للعيون التي تبرز جمالها ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك أيضًا الذي يبرز جمال أنوثتها.

واختارت درة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تكشف جمالها.

وإليكم صور الفنانة درة.

سعر حذاء درة
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