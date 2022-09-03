8 سنوات بالجيزة.. أسترالية تترك بلدها لتعالج الخيول في مصر.. ما القصة؟

باعت السيدة بارتون منزلها في غرب استراليا وجاءت الى مصر للعيش والأقامة الدائمة فيها منذ عام 2014، حيث إستأجرت منزل فور قدومها وأسست مستشفى خاص لعلاج الخيول والحمير، وبدأت بتوظيف طبيب بيطري لمراعاة تلك الحيوانات.



وفي مقابلة لها مع محطة “اي بي سي” الأمريكية، قالت بارتون “ استطاع المستشفى في غضون 8 سنوات منذ بداية مجيئي الى مصر وحتى الان أن يساعد الاف الخيول والحمير، حيث أصبح يعالج متوسط حوالي 75 حيوانا في اليوم، ويقوم بالدور البيطري 3 أطباء متخصصين”

“لم يكن الأمر سهلا بالتأكيد، فأنا لا أتحدث اللغة العربية، والحياة في مصر بمثابة ثقافة مختلفة تماما عني” .

بداية قصة جمعية بارتون الخيرية



كانت السيدة بارتون في الأصل من غرب أستراليا، و شعرت بأنها مضطرة لبدء مشروع المستشفى بعد زيارة مع شريكها السابق إلى مركز إنقاذ الخيول الموجود في القاهرة في عام 2013.

قالت إنهم صُدموا من عدد الحيوانات التي تحتاج إلى رعاية لا يستطيع أصحابها توفيرها.

وقالت السيدة بارتون: 'أنا من محبي الحيوانات ومحبي الخيول'.

'لقد كان أمرًا لا يصدق حقًا ، ومزعجًا للغاية.'

'لقد بدأنا للتو باستئجار عقار وقمنا بتوظيف طبيب بيطري، ثم أنشأنا الجمعية الخيرية هنا في أستراليا - فعل زوجي السابق ذلك من أجلي، ونعم ، لقد ذهبنا من هناك نوعًا ما راضيين.'

وتقع جمعية السيدة بارتون الخيرية، مصر للفروسية، في موقع ريفي يسمى أبوصير، بين الجيزة وسقارة في الجزء الشمالي من البلاد.

وقالت إن هناك العديد من العائلات في المنطقة تعيش في فقر وتعتمد على الخيول والحمير العاملة لكسب قوتها ولكنها لا تستطيع تحمل تكاليف الرعاية البيطرية - إذا كانت متوفرة.

وتدير الجمعية الخيرية مستشفى يعالج الجروح الناتجة عن حوادث المرور أو الأمراض مثل التيتانوس والخنق والمغص.

وقالت إن العديد من أصحاب الحيوانات كانوا متشككين في المؤسسة الخيرية في البداية ، لكن المستشفى اكتسب ثقتهم منذ ذلك الحين.

وتابعت السيدة بارتون إن بعض الخيول التي عولجوا بها من المحتمل أن تكون منحدرة من حوالي 10.000 من الخيول الأسترالية 'والير' التي بقيت في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى.

قالت: 'تقول الأسطورة أن الجنود أطلقوا النار على خيولهم ، [وأنهم] لا يريدون تركها وراءهم ، لكن هذا ليس صحيحًا'.

'لذلك في الواقع ، تركنا وراءنا 10000 حصان. أعطيناها للبريطانيين الذين باعوها للمصريين بعد عام.'

تقول بارتون إن معدات الخيول من حقبة الحرب العالمية الأولى لا تزال مستخدمة حتى اليوم.

وأضافت 'أي شخص يذهب إلى منطقة الهرم سيرى أن سروج الحرب القديمة ما زالت مستخدمة حتى اليوم'.

'من الواضح أنه تم إصلاحها مرارًا وتكرارًا.'

وقالت إن 'القطع المعدنية' في زمن الحرب - وهي القطعة المعدنية التي تدخل داخل فم الحصان - تستخدم أيضًا بشكل منتظم. 'في بعض الأحيان تراهم يقومون بإصلاحات اللحام ، لكنهم صمدوا حقًا أمام اختبار الزمن'.

وفي عام 2020 ، حصلت السيدة بارتون على وسام أستراليا لخدمة رعاية حيوانات الخيول.

وقالت 'أريد أن أترك هذا الإرث لحيوانات مصر'.

وتزور أستراليا حاليًا لحشد المزيد من الدعم للأعمال الخيرية في هذا البلد.