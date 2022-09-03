محمد عطية: أطلقت على كلبي اسم ميسي.. ورونالدو غير حياتي

حل الفنان محمد عطية ضيف على برنامج شو القصة؟، حيث كشف عن العديد من التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية .

وقال محمد عطية خلال استضافته فى البرنامج : كريستيانو رونالدو ساهم فى تغير حياتي خلال السنوات الماضية ، فهو شخص سخر حياته كلها لعمله ، يلعب الرياضة بشكل مستمر ، وقررت اسير على غراره فى مسائلة الرياضية والتمارين .

واستكمل محمد عطية قائلاً : انا من محبي ميسي بشكل كبير ، واطلقت على كلبي ذات الأسم ، ولكني رونالدو اثر في على الناحية البدنية ، أصبحت نسبة الدهون لدي 7% كما لديه .

وكشف محمد عطية انه يتعرض للتحرش على موقع إنستجرام ، مؤكداً انه لم يقم بهذا الفعل طيلة حياته .

وأضاف محمد عطية : لا أعيش قصة حب حالياً ، وهو الأمر المريح بالنسبة لي ، فارتباطي العاطفي مرهون بالعثور على فتاة تؤمن بفكرة قبول حياة الآخر كما هي .

وكان قد قال محمد عطية فى تصريحات تليفزيونية : هناك فنانين اعرفهم بصفة شخصية يصرحون بانهم يرفضون تقديم مشاهد تحتوي على قبلات على الشاشة بينما فى الحقيقة “ بيعملوا كل حاجة ” .

وتابع محمد عطية : كل شخص حر فى رأيه ، ولكن لا يجوز ادعاء الفضيلة من أجل إرضاء المجتمع .

واستكمل محمد عطية قائلاً : شخصياً ارفض الرقابة على الفن فمن المفترض ألا يكون هناك سقف للافكار .

وكان قد نشر الفنان محمد عطية، نجم برنامج ستار اكاديمي، فيديو من خلال خاصية الإستوري عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” أثناء استضافته في أحد البرامج.

وقال محمد عطية: "أنا مع المساوة بين الرجل والمرأة 100%، ليه مسموحلي أعمل حاجات هي متعملهاش، أنا ماليش دعوة بلبسها بشربها وبعلاقاتها، حنا في المجتمع مش مركزين غير في حاجتين الست والجنس".

يذكر أن نشر الفنان محمد عطية، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” منشور ، عبر فيه عن إعجابه بمهارة اللاعب شيكابالا فى كرة القدم .

وقال محمد عطية : هو انتوا بتتناقشوا في مهارة شيكابالا ؟؟ بجد ؟؟ ايا كان انتمائك الكروي ما ينفعش تنكر أبدا أن شيكابالا من اكتر اللعيبة الممتعين في تاريخ مصر واحرفهم، غير كده يبقي ما تتكلمش في كورة عشان مصلحتك والله، وعلى فكرة أنا اهلاوي جدا بس شيكا من الناس اللي يستمتع بالفرجة عليهم واتمني انه يستمر لأكتر وقت ممكن في الملاعب عشان المواهب دي بتيجي كل فين وفين".