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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لعلاج سرطان عنق الرحم.. إنتاج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري المطور ذاتيًا

سرطان عنق الرحم
سرطان عنق الرحم

حققت الهند إنجازًا علميًا ملحوظًا من خلال إطلاق أول لقاح رباعي التكافؤ لفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ، والذي يهدف إلى الوقاية من سرطان عنق الرحم ، وهو مرض يقتل امرأة كل ثماني دقائق.

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قال الدكتور إن كيه أرورا ، رئيس مجموعة عمل COVID ، المجموعة الاستشارية الفنية الوطنية بشأن التحصين (NTAGI).

جميع النساء تقريبًا معرضات لخطر الإصابة بسرطان عنق الرحم ، وهو الأكثر شيوعًا الذي يصيب النساء فوق سن الثلاثين. والسبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم هو العدوى طويلة الأمد بأنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ، والذي يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر.

في الهند ، توفيت 41 91000 امرأة بسبب سرطان عنق الرحم منذ عام 2019 ، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية (WHO)  .

 قال مصدر لـ PTI   : " تخطط وزارة الصحة لطرح qHPV للفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 9 و 14 عامًا في إطار برنامج التحصين الوطني قد يستغرق بدء التطبيق ما يصل إلى ستة أشهر " .

لقاح سرطان عنق الرحم: كل ما تحتاج لمعرفته حول لقاح فيروس الورم الحليمي البشري المطور ذاتيًا في الهند 

 

سيتم إطلاق اللقاح في IIC Delhi من قبل وزير العلوم والتكنولوجيا بالاتحاد ، Jitendra Singh ، والرئيس التنفيذي لشركة SII ، Adar Poonawalla.

 في يوليو ، منحت هيئة تنظيم الأدوية الهندية ، المراقب العام للعقاقير في الهند (DCGI) ، ترخيصًا للسوق لمعهد سيروم الهند (SII) لتصنيع لقاح داخلي لسرطان عنق الرحم. لقد ثبت أن لقاح qHPV CERVAVAC ينتج عنه استجابة قوية للأجسام المضادة تزيد بنحو 1000 مرة عن الاستجابة الأساسية ضد أنواع فيروس الورم الحليمي البشري المستهدفة في جميع الجرعات والأعمار. 

نظرًا لأن هذا الفيروس المعين يسبب 85 في المائة إلى 90 في المائة من حالات سرطان عنق الرحم ، فإن هذا اللقاح يمنع حدوث سرطان عنق الرحم. يمكن حماية أطفالنا وبناتنا من العدوى إذا أعطيناهم هذا اللقاح وهم صغار ؛ وبالتالي ، فمن غير المرجح أن يصابوا بالسرطان بعد 30 عامًا. 

على النقيض من لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري الحالية ، من المرجح أن يكون لقاح استقصاء مخاطر الألغام (SII) في متناول الجميع. وهي تعتمد حاليًا بشكل كامل على الشركات المصنعة الأجنبية للقاحات فيروس الورم الحليمي البشري. في الهند ، يمكن أن تكلف كل جرعة من اللقاح ما بين 2000 روبية إلى 3500 روبية هندية لكل جرعة اعتمادًا على العلامة التجارية. 

سيحتاج كل شخص إلى جرعتين إلى ثلاث جرعات من لقاح سرطان عنق الرحم ، حسب العمر. بالإضافة إلى الحماية من سرطانات عنق الرحم والمهبل والفرج ، فإن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري يقي أيضًا من الأنواع الأخرى من فيروس الورم الحليمي البشري في وقت سابق في 1 أغسطس ، أبلغ استقصاء الاستثمار الاجتماعي المركز أنه يمكنه توفير كرور روبية واحدة من qHPV بحلول ديسمبر 2022.

كيف يساعد اللقاح في الوقاية من سرطان عنق الرحم؟

 يمكن حماية النساء والفتيات من سرطان عنق الرحم إذا تم إعطاء اللقاح قبل التعرض للفيروس. كما أنه فعال ضد سرطانات الفرج والمهبل. بالإضافة إلى ذلك ، يمنع هذا اللقاح بشكل فعال الثآليل التناسلية وسرطان الشرج وسرطان الفم والحلق والرأس والرقبة في كل من الذكور والإناث.

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