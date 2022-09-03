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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تيموثي شالاميه يلفت الأنظار بإطلالة أنثوية على ريد كاربت مهرجان فينيسيا السينمائي

تيموثي شالاميه
تيموثي شالاميه

كعادته، لفت الممثل الأمريكي تيموثي شالاميه الأنظار إليه أثنا إطلالته مساء الجمعة، على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبيل لحظات من عرض فيلمه الجديد Bones and All لأول مرة. 

 

 

وارتدى تيموثي شالاميه "جمبسوت" نسائي الشكل بلون الأحمر المتلأ لأ، وهي بدلة عارية الذراعين تظهر الجزء الخلفي من جسمه. 

وانضم تيموثي شالاميه الذي يبلغ من العمر 26 عاما، إلى جودي تيرنر سميث التي لفتت الأنظار على الريد كاربت أيضا لالتقاط الصور أمام كاميرات الإعلام. 

فيلم  Bones & All الذي يقوم ببطولته تيموثي شالاميه مع تايلور راسل، ومارك رايلانس، وغيرهم هم عمل رومانسي تدور أحداثه حول رحلة وقصة حب بين شاب وفتاة لديهما ظروف حياتية خاصة ورغم محاولاتهما إلى أن كل الظروف تعيدهما إلى مواجهة ماضيهما المرعب ومحاولة النجاة بحبهما وسط كل الظروف. 

 

ولاقى العمل ردود فعل إيجابية عقب عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ووقف الجمهور حوالي 8 دقائق لتحية أبطاله وصناعه وهي المدة الأطول والأكثر تميزا في المهرجان حتى الآن في تحية الجمهور واستقباله لعمل فني، 

 

وتحدث تيموثي شالاميه في مؤتمر صحفي قبل ساعات من عرض فيلمه Bones And All، وقال إن شاب هذه الأيام يواجهون انهيارا مجتمعيا، وكانت أفكاره قاتمة حول المحن التي يمر بها الشباب خاصة في ظل سيادة وسائل التواصل الاجتماعي. 

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وقال إنه من الممتع في فيلمه إن الشخصيات تصارع معضلات اجتماعية لا تتعلق بتويتر أو انستجرام أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، المليئة بالأحكام والانتقادات. 

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