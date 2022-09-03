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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين الراسي تظهر في فيديو كليب بعد أيام من وفاة شقيقها جورج|شاهد

نادين الراسي
نادين الراسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي فى كليب “ وبطير ” والذى تم طرحه خلال الساعات الماضية عبر يويتوب للفنان زياد برجي .

وكانت نادين الراسي قد إنتهت من تصوير الكليب الذى تظهر فيه مع الفنان زياد البرجي قبل وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي .

طرح الفنان زياد برجي أغنيته الجديدة “ وبطير” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وذلك بعد ان قامت الفنانة اليسا بطرح الأغنية ذاتها قبل أيام . 

وانقسم الجمهور بعد طرح الاغنية الى فريقين ، حيث بدأت المقارنات بين أداء كل من اليسا وزياد برجي ، وقد هاجم بعضهم الأخير على طرحه الاغنية ذاتها مرة أخري بعد ان قدمتها اليسا بصوتها ، بينما أثني البعض على إداءه .

بعد الأزمة بعد ان إعلن زياد برجي عن طرحة أغنية بطير بصوته فى عيد زواجه مؤكداً انه اتفق مع اليسا على ذلك ، باعتباره مؤلف الاغنية .

وقال زياد برجي : موضحا:" لما عجبت إليسا أعطتها الأغنية من كل قلبي بإتفاق خاص شفهي أمام الله بيني وبينها". 

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وتابع زياد برجي في تصريحاته للبرنامج التلفزيوني: "كنت ناوي أنزل هالأغنية بصوتي، لإن إليسا بتعرف إنها كانت معمولة لزوجتي ولعيد زواجنا، وكنت ناوي أنزلها بعد 6 شهور، وبما إن الشئ اللي صار بيني وبينها ورح يبقي هيك أمام الله، قررت أنزل الأغنية بعيد زواجنا 11 سبتمبر".

وقال زياد برجي فى تصريحات تليفزيونية  :" بتحداها تطلع تقول للعالم شو صار.. أنا حليت أموري معك يا إليسا على التلفيون مثل أي صديق عاتب وقطع علاقته بصديقه".

ليسا ترد : 

بعدها أعلنت الفنانة إليسا عدم التعاون مجدداً مع الملحن زياد برجي، بعد إصراره على غناء أغنية "أنا وبس" بصوته، حيث نشرت عبر تغريدة قائلة: "واحد بيردح على مواقع التواصل، وواحد بيجكي وبتقل الحكي على الخاص أو Whats up، هل تضل صورته حلوة! .. بس أنا شفت الوجه الحقيقي تبعه اليوم، والحقيقة أنا كتير مصدومة من الاتنين وأكيد أكيد هيدا آخر تعاون معن هما الاتنين .. بس الأغنية ملكي فأكيد أنا رحأنزلها .. ولأني وعدت الناس فييا كمان".

تهديد بالقتل :

لم يمر وقت طويل حتي إعلن الفنان اللبناني زياد برجي عن تعرض  للتهديد بالقتل بعد خلافه مع الفنانة إليسا، حيث وصله على هاتف ابنته البالغة من العمر 7 سنوات، من قبل مجهول قال إنه من جمهور الفنانة إليسا، وتوعد بقتله في حال طرح أغنية إليسا الجديدة "أنا وبس" بصوته، وذلك بعد إعلانه عن رغبته في غناء الأغنية التي هي من ألحانه، والسبب أنها كانت هدية لزوجته.

وعلق "برجي" قائلاً: "إتمرت المحبة إني أقدم أغنية بنتي ومرتي زوجتي يلي مقدملها إياها بمناسبة عيد زواجنا".

لجأ الملحن زياد برجي لـ القضاء اللبناني، وقدم بلاغاً ضد مجهول، وأصر على طرح الأغنية بصوته رغم تأكيده أنه تلقى إنذاراً من الفنانة إليسا لمنعه من غناء "أنا وبس".

إنتقادات لـ زياد برجي :

بعد طرح الاغنية انتقد بعض من رواد مواقع التواصل الإجتماعي طرح الفنان اللبناني زياد برجي أغنيته الجديدة “أنا وبس” ، والتى تظهر فيها الفنانة اللبنانة نادين الراسي ضيفة على الكليب . 

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي ان طرح زياد برجي للكليب التى تشارك فيه الفنانة نادين الراسي فى هذا التوقيت بمثابة “ متاجرة بحزنها ” بعد وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي .

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