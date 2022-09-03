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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وصول أسرة ضحايا مذبحة الريف الأوروبي الي محكمة جنايات الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

وصلت إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5، أسرة المجني عليهم في قضية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد لحضور جلسة محاكمة المتهم بقتلهم .

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بقتل مزارع وابنتيه واثنين من أحفاده داخل مزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد إلى المحكمة الجنائية بعدَ ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة.

تفاصيل حادث مذبحة الريف الأوروبي

شهدت مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة جريمة قتل مأساوية، راح ضحيتها 5 أشخاص من أسرة واحدة، تم العثور على جثثهم داخل مزرعة بمنطقة الريف الأوربي، مصابين بعدة طعنات وجروح، نتيجة تعرضهم لاعتداء على يد مجهول.

كما كشفت تحريات رجال المباحث أن الحادث راح ضحيته مزارع يبلغ من العمر 54 سنة يُدعى "عادل إبراهيم"، وابنتاه إحداهما تبلغ من العمر 24 سنة، والأخرى 17سنة، بالإضافة إلى طفلين من أحفاده.

وتم الكشف عن الجريمة، عندما اتصل ابن المجني عليه هاتفيا، للاطمئنان عليه، إلا أنه لم يتلقَّ منه ردا، فاتصل على شقيقتيه أيضا دون استجابة، فتأكد من تعرضهم لمكروه، وأسرع إلى المزرعة، ليكتشف مفاجأة، بالعثور عليهم غارقين في الدماء.

أسرع الابن بإبلاغ قسم الشرطة، وبدأ فريق البحث الجنائي الذي أشرف عليه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، في مناظرة الجثث، وتبين إصابتهم بطعنات بواسطة سلاح أبيض، كما تمت معاينة مسرح الجريمة.

الجاني نفَّذ جريمته وفر هارباً إلى محافظة سوهاج

بعد تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة تبين وجود خلافات بين المجني عليه والجاني وذلك لارتباط الأخير عاطفياً بإحدى ابنتَي المجني عليه، قام على أثرها بالتعدي عليه وقتله، ونظراً لكونه معروفًا لدى بقية الأسرة ولخشية افتضاح أمره، قام بقتل ابنتَي المجنى عليه وحفيديه، وفر هارباً بعد فعلته.

وبعد أن نفذ المتهم جريمته فر هارباً لمحافظة سوهاج حتى يختبئ من قوات الأمن، لكن تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقعه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

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