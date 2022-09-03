8 قرارات جديدة.. لماذا لجأ رضا حجازي لتعديل خطة طارق شوقي؟ القصة كاملة

لماذا قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الحالي، إجراء بعض التعديلات على تفاصيل نظام التعليم الجديد الذي بدأه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق؟ سؤال شغل بال الكثيرين على مدار الأسبوعين الماضيين، بعد أن تابع الجميع قيام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بالإعلان عن قرارات جديدة لتعديل بعض إجراءات طارق شوقي.

الدكتور رضا حجازي والدكتور طارق شوقي

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سر إصدار قرارات بإجراء بتعديل بعض تفاصيل نظام التعليم الجديد الذي بدأه طارق شوقي.

وقال الدكتور رضا جحازي، إن تطوير التعليم مستمر وفق خطة الدولة، مؤكداً أن التغيير سيكون فقط في آليات التنفيذ على أرض الواقع، لأنها تحتاج إلى إعادة النظر.

وأضاف وزير التربية والتعليم إلى أن السر هو أن الوزارة تؤمن في المرحلة الحالية بأنه لا بد أن يلمس المواطن ثمار التطوير، ولا بد من أن يصل إلى المدرسة، ولهذا لا بد من إجراء التعديلات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تنفيذ دمج القنوات التعليمية والتكنولوجيا فى البرامج الدراسية، وتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة والمنصات التعليمية المختلفة.

الدكتور رضا حجازي والدكتور طارق شوقي

وذكر الدكتور رضا حجازي، أن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتم تقديم خدمات التعليم في أكثر من 46000 مدرسة حكومية و7000 مدرسة خاصة وإلى ما يقرب من 25 مليون طالب وما يقرب من مليون معلم.

وأشار إلى أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا في الزيادة السكانية التي تؤدي إلى زيادة عدد الطلاب كل عام إلى ما يقرب من 800 ألف طالب، مما يستلزم زيادة حجم الإنفاق على التعليم بنسبة كبيرة.

وشدد على أن التعليم يمثل أولوية قصوى للحكومة، ولكن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وما مرت به البلدان أجمع بعد أزمة كوفيد 19، فقد أدى ذلك إلى تسارع التحديات التي تواجهها الحكومات من أجل تحسين جودة التعليم، هذا بالإضافة إلى وجود أولويات لدى الدول مثل توفير الغذاء والطاقة، مما اضطر بعض الدول إلى خفض نسب الإنفاق على التعليم.

ولفت إلى أنه رغم ذلك فإن مصر استمرت في زيادة حجم الإنفاق على التعليم، حيث قامت خلال السنوات الأخيرة بعملية إصلاح تعليمي شامل من خلال اللجوء، للحلول المبتكرة لمواجهة التحديات، فحرصت الوزارة على تطوير البنية التحتية والرقمية لضمان وصول التعليم لكافة الفئات دون تمييز من خلال إنشاء العديد من المنصات الرقمية وتطوير وإنشاء قنوات تعليمية.

طارق شوقي و رضا حجازي

تعديلات رضا حجازي على قرارات طارق شوقي