تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 تبدأ غدا .. اعرف الضوابط والرسوم

تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 ، تبدأ غدا الاحد الموافق 4 سبتمبر 2022 في تلقي طلباتها إلكترونيا عبر رابط تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم

وتستمر فترة تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 ، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم رسمياً من الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، ولمدة 7 أيام

وتتاح تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 ، للطالب الراسب في امتحان الدور الثاني والطالب الذى أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.

رسوم تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخفيض رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 لطلاب الدور الثاني

حيث تقرر ان تكون رسوم تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 (مائة وخمسون جنية) لكل مادة، بعد ان كانت 300 جنيه لكل مادة لطلاب الدور الاول

ويتم سداد رسوم تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وعلى رابط تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 يتم تحديد المواد المراد الاطلاع عليها ، ثم تحدد الوزارة موعد ومكان الاطلاع إلكترونيًا، على نفس الرابط

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 لابد من الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع

ويكون حضور الطالب بمفرده للمقر المحدد له للاطلاع فيه، أو مع ولي أمره؛ لذا يجب (إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وولي الأمر)، وممنوع اصطحاب مدرس للمادة أثناء الاطلاع.

وحذرت وزارة التربية والتعليم من انه من يتخلف عن الموعد المحدد للاطلاع على اوراقه في المادة المتظلم منها ، سيكون ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى

ماذا يتسلم الطالب في مقر تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022؟

وفي مقرات تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، يتاح للطالب الاطلاع على :

صورة ورقة الإجابة (البابل شيت)

صورة غلاف كراسة الأسئلة

نموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.

ماذا يحدث في تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ؟

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب في مقرات تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 سيقوم بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له، ويتم تجميع الدرجات، طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، وأنه في حالة تعديل درجات الطالب تُتخذ الإجراءات اللازمة؛ لإخطار الطالب بنتيجة التضرر، واسترداد رسم الاطلاع.

ومن المقرر أن يتم إخطار الطالب بـ نتيجة تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 إلكترونيًا

جدير بالذكر أن 83 ألف و256 طالب/طالبة تقدموا بطلبات الاطلاع (التظلم) من نتيجة الدور الأول، واستحق منهم 16 طالبًا زيادة في الدرجات حتى الآن وذلك نتيجة أخطاء من الطلاب في نقل الكود من على كراسة الأسئلة، ويستمر العمل في تظلمات الدور الأول حسب المواعيد المحددة من خلال الموقع الإلكتروني للتظلمات.