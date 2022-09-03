عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 تبدأ غدا .. اعرف الضوابط والرسوم

تظلمات الدور الثاني
تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 ، تبدأ غدا الاحد الموافق 4 سبتمبر 2022 في تلقي طلباتها إلكترونيا عبر رابط تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم

وتستمر فترة تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 ،  وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم رسمياً من الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، ولمدة 7 أيام 

وتتاح تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 ، للطالب الراسب في امتحان الدور الثاني والطالب الذى أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.

 رسوم تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخفيض رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 لطلاب الدور الثاني 

حيث تقرر ان تكون رسوم تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022  (مائة وخمسون جنية) لكل مادة، بعد ان كانت 300 جنيه لكل مادة لطلاب الدور الاول 

ويتم سداد رسوم تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وعلى رابط تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 يتم  تحديد المواد المراد الاطلاع عليها ، ثم تحدد الوزارة موعد ومكان الاطلاع  إلكترونيًا، على نفس الرابط

txt

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثانى برقم الجلوس

txt

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 لابد من الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع

ويكون حضور الطالب بمفرده للمقر المحدد له  للاطلاع  فيه، أو مع ولي أمره؛ لذا يجب (إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وولي الأمر)، وممنوع اصطحاب مدرس للمادة أثناء الاطلاع. 

وحذرت وزارة التربية والتعليم من انه من يتخلف عن الموعد المحدد للاطلاع على اوراقه في المادة المتظلم منها ، سيكون ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى

ماذا يتسلم الطالب في مقر تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022؟

وفي مقرات تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، يتاح للطالب الاطلاع على :

  • صورة ورقة الإجابة (البابل شيت)
  • صورة غلاف كراسة الأسئلة
  • نموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.

ماذا يحدث في تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ؟

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب في مقرات تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 سيقوم بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له، ويتم تجميع الدرجات، طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، وأنه في حالة تعديل درجات الطالب تُتخذ الإجراءات اللازمة؛ لإخطار الطالب بنتيجة التضرر، واسترداد رسم الاطلاع.

ومن المقرر أن يتم إخطار الطالب بـ نتيجة تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 إلكترونيًا

جدير بالذكر أن 83 ألف و256 طالب/طالبة تقدموا بطلبات الاطلاع (التظلم) من نتيجة الدور الأول، واستحق منهم 16 طالبًا زيادة في الدرجات حتى الآن وذلك نتيجة أخطاء من الطلاب في نقل الكود من على كراسة الأسئلة، ويستمر العمل في تظلمات الدور الأول حسب المواعيد المحددة من خلال الموقع الإلكتروني للتظلمات.

تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 تظلمات الدور الثاني الدور الثاني تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء..فيديو

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

بعد التجديد لـ زيزو.. مرتضى منصور: أنهينا صفقة نجم فيوتشر..فيديو

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقته الأولى.. تفاصيل

زيزو والخطيب وصفقة مجانية.. اعرف أهم وآخر الأحداث داخل نادي الزمالك

امرأة في محكمة الأسرة: جوزي عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته

مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

ترشيحاتنا

انفصال الوالدين وحب ضائع.. التفاصيل الكاملة لرحيل رنا فتاة الدقهلية

تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 تبدأ غدا .. اعرف الضوابط والرسوم

موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تحذير للسائقين.. حالات لا تعرفها تعرضك لوقف وسحب رخصة السيارة| تفاصيل

الجزار: جارٍ تنفيذ 5000 وحدة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

30 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. لجين عمران تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

خطوات سهلة لتنظيف وتلميع الأواني الألومنيوم بدون مجهود.. تعرف عليها

أرقام خرافية| سعر غير متوقع لـ فستان جورجينا في فينسيا

ميريهان حسين وسارة سلامة الأجرأ.. إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

فيديو

يتعرض للتحرش وضد إعدام قاتل نيرة أشرف ويحبذ المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ محمد عطية

تتساوى الرؤوس .. أزمة محمد رمضان وسميرة عبد العزيز تشتعل من جديد

تهديد بالقتل واتهامات بالمتاجرة بالحزن .. لعنة أغنية اليسا تصيب زياد برجي

محمد عطية: لابد من محاسبة مسربي تقرير كشف عذرية نيرة أشرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ