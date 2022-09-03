برامج سياحية بأسعار موحدة خلال فترة قمة المناخ بشرم الشيخ

أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، أن مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ في غاية الأهمية وسيكون هناك تواجد كبير للضيوف من مختلف أنحاء العالم .

وقالت غادة شلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شرم الشيخ قبلة السياحة في مصر وتستعد لقمة المناخ، برفع البنية التحتية للشوارع والمقاصد السياحية، وهناك اهتمام كبير من الوزارة بمراجعة كافة الضوابط بالفنادق ".

شركات سياحة ذات خبرة

وأضافت غادة شلبي:" اهتمينا باختيار شركات السياحة المنفذة لـ البرامج السياحية للمشاركين في قمة المناخ ، وتكون شركات ذات كفاءة وسمعة طيبة ولديها خبرة في العمل السياحي".

وتابعت غادة شلبي:" شركات السياحة حريصة على تقديم خدمة موحدة وبرامج سياحية موحدة بأسعار موحدة خلال فترة قمة المناخ بشرم الشيخ".

وأكملت غادة شلبي:" تنسيق مع كافة الوزارات مثل وزارة الخارجية والطيران من أجل جذب السائحين من أوروبا".