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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لمؤتمر المناخ.. شرم الشيخ تتوسع في مشروع تطبيقات الهوية البصرية

فودة يتفقد المطار
فودة يتفقد المطار

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات يرافقهما الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء طيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ تطبيق الهوية البصرية بمطار شرم الشيخ الدولى.

وتم تركيب لافتات الهوية البصرية بصالات المطار المختلفة لتكون أول ما يراه السائح بمجرد وصوله المطار وذلك فى إطار استعدادات شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ نوفمبر 2022 .

وأشار المحافظ أن مشروع تطبيقات الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الهوية والترويج السياحى للمدينة.

تقوم فكرة المشروع على تصميمات تناسب كل مدينة، وكل حرفة أو قطاع داخل المحافظة، بهدف الدعاية للمدينة والترويج السياحي لها.

وأوضح المحافظ أن المشروع تنفيذا للبروتوكول الموقع بين المحافظة والجامعة الألمانية لإعداد التصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بمشروع الهوية البصرية، و بروتوكول مع الهيئة الهندسية لتنفيذ مشروع الهوية البصرية.

وأشار فودة إلى أن المشروع يشمل ملصقات الهوية البصرية لسيارات الأجرة،والتاكسي، وملابس السائقين، وكروت الفنادق، والأساور الخاصة بزوارها، مراكب ولنشات النزهة وخلافه، إلى جانب الأعلام و خرائط بالشوارع، ولافتات المحلات، وشاشات العرض الالكترونية.

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اللواء خالد فودة المصرية للمطارات مطار شرم الشيخ الهوية البصرية اللواء احمد منصور

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