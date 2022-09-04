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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وحش جريت وول الجديد.. شانهاي كانون أحدث بيك أب صينية| صور

السيارة جريت وول
السيارة جريت وول شانهاي كانون

تواصل شركة جريت وول الصينية من تألقها داخل السوق الصيني، بعد أن كشفت النقاب خلال معرض تشنجدو للسيارات، عن احدث اصداراتها من فئة البيك اب المميزة، وهي السيارة الجديدة التي تحمل اللقب "شانهاي كانون".

 السيارة جريت وول شانهاي كانون

وتأتي السيارة بقاعدة عجلات يبلغ قياسها 3350 ملم، مع نسبة طول كيل بلغت 5440 ملم، و 1.991 ملم للعرض، و 1924 ملم للارتفاع، بالاضافة إلى صندوق خلفي 1500 مم، وبعرض 1520 مم، مع عمق يقدر بـ 500 مم، بالاضافة إلى جنوط رياضية انيقة المظهر ذات تصميم هندسي مميز، وعتبات جانبية.

 السيارة جريت وول شانهاي كانون

كما تضم السيارة جريت وول شانهاي كانون، شبكة أمامية عملاقة مطلية بالكروم، مع فتحات متعددة المقاطع، ومفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومصابيح حادة المظهر، مع مصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، ومرايات جانبية مزودة باشارات ضوئية.

 السيارة جريت وول شانهاي كانون

ودعمت السيارة جريت وول شانهاي كانون، بعدة خيارات للقوة، ومنها محرك هجين بسعة 2000 سي سي مدعوم بشاحن توربيني، بالاضافة إلى محرك اخر بسعة 2400 سي سي مكون من 4 أسطوانات مع توقعات بحصوله على قوة قدرها 183 حصانا.

 السيارة جريت وول شانهاي كانون

كما تتوفر السيارة جريت وول شانهاي كانون بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي بقوة 348 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 500 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 9 سرعات، إلى جانب الكثير من التقنيات العصرية التي تتمتع بها قمرة القيادة سواء من ناحية الرفاهية، أو من جانب تقنيات الحماية التي تتمتع بها السيارة.

 السيارة جريت وول شانهاي كانون
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