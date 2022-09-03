قبل ساعات من مقتلها بالخرطوش .. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنوفية

اماني الجزار .. ضحية قتل جديدة ولكن في محافظة المنوفية حيث انتهت حياتها علي يد شاب حاصل علي دبلوم بطلق خرطوش في الظهر.

حالة من الحزن انتابت أهالي القرية في المنوفية الذين أكدوا أن المجني عليها لقت مصرعها بطلق خرطوش في الظهر من شاب بالقرية.

وقبل ساعات من مقتل طالبة التربية الرياضية بالمنوفية دونت علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قبل ٢٢ ساعه " أنا شخص كويس في عين نفسي أما عينك فحطلها قطره وسيبها فتره🙂".

وتحولت صفحتها الي نعي كبير من اصدقائها الذين أكدوا أن وفاة اماني صدمة كبيرة للجميع مطالبين بالدعاء لها.

وقال الأهالي أن الطالبة اماني الجزار في الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية وما حدث كان صدمة للجميع.

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وتابع الأهالي أنها قضية تشبه الي حد كبير قضية نيرة أشرف طالبة المنصورة ولكن المتهم في القرية أطلق علي ابنة القرية الرصاص من الخلف.

فيما تم إيداع الطالبة بمستشفي بركة السبع حيث توفيت متأثرة بإصابتها وذلك لمعاينة الطب الشرعي والتصريح بدفن الجثمان.