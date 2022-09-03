أيقظت جريمة نيرة أشرف| المنوفية تهتز لقتل طالبة من ظهرها.. شاهد صورها

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية عقب مقتل طالبة بكلية التربية الرياضية بطلق خرطوش في الظهر.

واكد الأهالي في قرية طوخ طنبشا بالمنوفية أن الطالبة تدعي اماني وتبلغ من العمر 20 عاما وطالبة بكلية التربية الرياضية وقتلها المتهم بطلقة من الظهر بطلق خرطوش وهو حاصل علي دبلوم.

وتابع الأهالي أنها قضية تشبه الي حد كبير قضية نيرة أشرف طالبة المنصورة ولكن المتهم في القرية أطلق علي ابنة القرية الرصاص من الخلف.

فيما تم إيداع الطالبة بمستشفي بركة السبع في محافظة المنوفية حيث توفيت متأثرة بإصابتها وذلك لمعاينة الطب الشرعي والتصريح بدفن الجثمان.

الطالبة المقتولة في المنوفية

الطالبة المقتولة في المنوفية

الطالبة المقتولة في المنوفية