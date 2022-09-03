عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحدودي الدخل.. 5 سيارات بـ 50 ألف جنيه| صور

صدى البلد

يتميز السوق المصري بباقة من السيارات المستعملة التي أثبتت كفاءتها واعتماديتها خلال السنوات الماضية، وعرف سوق المستعمل اقبالاً كبيراً مؤخراً من محدودي الدخل بعد الزيادات الرسمية الأخيرة في أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق.

وفي السياق التالي يستعرض موقع صدى البلد  أشهر 5 سيارات مستعملة بسعر أقل من 50 ألف جنيه.

سكودا اوكتافيا بسعر يبدأ من 130 ألف جنيه | تفاصيل

تبدأ من 120 ألف جنيه.. مواصفات أوبل أسترا مستعملة | صور

فيات بونتو موديل 1995

فيات بونتو موديل 1995

جاءت السيارة فيات بونتو موديل 1995 بمحرك سعة 1300 سي سي موفر في القود، وينتج قوة تصل الى 75 حصانا، ويتصل بناقل حركة يدوي " مانيوال " خماسي السرعات، وتتوفر السيارة بعدد من الكماليات الضرورية مثل زجاج أمامي وخلفي يعمل بالكهرباء، وسنتر لوك، وجنوط بقياس 14 بوصة.

تبدأ أسعار السيارة فيات بونتو موديل 1995 بـ 50 ألف جنيه تقريباً، وقد تزيد او تقل حسب حالة السيارة ونوع الموديل والكماليات المرفقة به.

فولكس فاجن بولو موديل 1995 

فولكس فاجن بولو موديل 1995

تأتي سيارة فولكس فاجن بولو موديل 1995 بمحرك سعة 1400 سي سي أو 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 100 حصان،  مقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال " يتألف من 5 سرعات، وبهذه المواصفات تصل السرعة القصوى لسيارة مواصفات السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1995 الى 188 كيلو متر في الساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع انطلاقا من وضع السكون حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.5 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1995 في السوق المصري من سعر 50 ألف جنيه تقريباً، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سكودا فيليشيا موديل 2000 

سكودا فيليشيا موديل 2000

تأتي السيارة سكودا فيليشيا موديل 2000 في السوق المصري بمحرك 1300 سي سي ويعتبر من المحركات الموفرة في استهلاك الوقود، مقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال" وتتوفر بعدة كماليات أساسية مثل راديو اف ام، وسنتر لوك، وفوانيس شبورة، ومدخل AUX وكاميرا خلفية، وزجاج كهربائي.

تبدأ أسعار سيارة سكودا فيليشيا موديل 2000 في مصر بـ 50 ألف جنيه تقريباً، وقد يختلف السعر حسب حالة ومستوى تجهيزات السيارة.

سوزوكي سويفت موديل 1995

سوزوكي سويفت موديل 1995

تتوفر السيارة سيارة سوزوكي سويفت موديل 1995 في سوق المستعمل المصري بمحرك 1300 سي سي اقتصادي في استهلاك البنزين، مقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال " خماسي السرعات، وتتميز بصغر حجمها، وتأتي بعدة إضافات وكماليات داخلية خاصة.

تبدأ أسعار سيارة سوزوكي سويفت موديل 1995 بسعر 50 ألف جنيه تقريباً، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة.

 رينو اوبتيما موديل 1997

رينو اوبتيما موديل 1997

تأتي سيارة رينو اوبتيما موديل 1997 من شركة رينو الفرنسية الشهيرة، والتي اكتسبت شهرة واسعة بداية حقبة الألفية الجديدة،  وتعتمد السيارة على محرك سعة 1300 سي سي، متصل بناقل حركة ودي " مانيوال "، وهيكل سيدان، كما حصلت على عدة كماليات مميزة مثل جهاز انذار ضد السرقة، وزجاج كهربائي.

تبدأ أسعار السيارة رينو اوبتيما موديل 1997 بـ 50 ألف جنيه تقريباً، وقد تختلف السيارة حسب حالتها والتجهيزات الداخلية الخاصة بها.

مانيوال فيات السيارات المستعملة سوق المستعمل فولكس فاجن سكودا فيليشيا سوزوكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الأهلي السرية .. خاص

أيقظت جريمة نيرة أشرف| المنوفية تهتز لقتل طالبة من ظهرها.. شاهد صورها

بشكل مجاني.. أزمة كهربا تقترب من الانتهاء بفضل 3 أندية بالدوري المصري

يامثبت العقل في الراس يارب.. رسالة غامضة من شوبير تثير الجدل

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وإشبيلية (3-0) في الدوري الإسباني

حاسس إني هموت| لاعب الأهلي السابق يستغيث من داخل المستشفى: مش عارفين يعملولي حاجة .. التفاصيل

فرج عامر: ناصر الخليفي يدعم الأهلي بثلاثة لاعبين عالميين

دخل في اكتئاب.. انفراجة في أزمة كهربا بسبب "الدّين الأبيض"

موضوعات متعلقة

لكزس NX موديل 2022 .. سعرها ومواصفاتها في السعودية| صور

أفخم سيارات MG .. تعرف على أحدث أسعارها في مصر| صور

تبدأ من 120 ألف جنيه.. مواصفات أوبل أسترا مستعملة | صور

سكودا اوكتافيا بسعر يبدأ من 130 ألف جنيه | تفاصيل

الأفضل عالمياً.. سعر ومواصفات 5 سيارات خارقة في 2022| صور

تويوتا تستثمر 5.6 مليار دولار في إنتاج البطاريات الكهربائية

تبدأ من 120 ألف جنيه.. مواصفات رينو لوجان مستعملة| صور

أسعار سيارات MG في مصر.. القائمة الكاملة لأحدث الموديلات| صور

ترشيحاتنا

محمود الخطيب بنفسه | إنبي يكشف إنتقال نجم الفريق لـ الأهلي

وكيل الأزهر: الحياة الزوجية مبنية على الود والمحبة والاحترام وليس الحقوق والواجبات فقط

صفقة متكاملة من الحوافز .. وزيرة الهجرة تزف بشرى للمصريين بالخارج

نمساوي| تعرف على المدرب الأقرب لخلافة سواريش في الأهلي

ننشر صورة المتهم بقتل طالبة المنوفية من ظهرها بطلق خرطوش

جريمة تهز بريطانيا.. رجل يلقي بزوجته من الدور الثالث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وإكسسوارات ملفتة.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الصورة |شاهد

بالشريط اللاصق .. 5 طرق للقضاء على النمل بدون مبيدات

خست 7 كيلو في أسبوع .. جواهر تكشف عن أغرب وصفة لإنقاص الوزن

تفاحة آخر الليل.. طرق علاج مواليد برج الحمل من الحسد والطاقة السلبية

فيديو

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال.. فماذا قالت؟

غنت برج الحوت.. دينا الشربيني تغازل عمرو دياب فى برنامج معكم.. فيديو

سقط مصدومًا| مأساة طبيب الشرقية .. فقد ابنته وأصيب أبناؤه الأربعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ