لمحدودي الدخل.. 5 سيارات بـ 50 ألف جنيه| صور

يتميز السوق المصري بباقة من السيارات المستعملة التي أثبتت كفاءتها واعتماديتها خلال السنوات الماضية، وعرف سوق المستعمل اقبالاً كبيراً مؤخراً من محدودي الدخل بعد الزيادات الرسمية الأخيرة في أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق.

وفي السياق التالي يستعرض موقع صدى البلد أشهر 5 سيارات مستعملة بسعر أقل من 50 ألف جنيه.

فيات بونتو موديل 1995

فيات بونتو موديل 1995

جاءت السيارة فيات بونتو موديل 1995 بمحرك سعة 1300 سي سي موفر في القود، وينتج قوة تصل الى 75 حصانا، ويتصل بناقل حركة يدوي " مانيوال " خماسي السرعات، وتتوفر السيارة بعدد من الكماليات الضرورية مثل زجاج أمامي وخلفي يعمل بالكهرباء، وسنتر لوك، وجنوط بقياس 14 بوصة.

تبدأ أسعار السيارة فيات بونتو موديل 1995 بـ 50 ألف جنيه تقريباً، وقد تزيد او تقل حسب حالة السيارة ونوع الموديل والكماليات المرفقة به.

فولكس فاجن بولو موديل 1995

فولكس فاجن بولو موديل 1995

تأتي سيارة فولكس فاجن بولو موديل 1995 بمحرك سعة 1400 سي سي أو 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 100 حصان، مقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال " يتألف من 5 سرعات، وبهذه المواصفات تصل السرعة القصوى لسيارة مواصفات السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1995 الى 188 كيلو متر في الساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع انطلاقا من وضع السكون حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.5 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1995 في السوق المصري من سعر 50 ألف جنيه تقريباً، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سكودا فيليشيا موديل 2000

سكودا فيليشيا موديل 2000

تأتي السيارة سكودا فيليشيا موديل 2000 في السوق المصري بمحرك 1300 سي سي ويعتبر من المحركات الموفرة في استهلاك الوقود، مقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال" وتتوفر بعدة كماليات أساسية مثل راديو اف ام، وسنتر لوك، وفوانيس شبورة، ومدخل AUX وكاميرا خلفية، وزجاج كهربائي.

تبدأ أسعار سيارة سكودا فيليشيا موديل 2000 في مصر بـ 50 ألف جنيه تقريباً، وقد يختلف السعر حسب حالة ومستوى تجهيزات السيارة.

سوزوكي سويفت موديل 1995

سوزوكي سويفت موديل 1995

تتوفر السيارة سيارة سوزوكي سويفت موديل 1995 في سوق المستعمل المصري بمحرك 1300 سي سي اقتصادي في استهلاك البنزين، مقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال " خماسي السرعات، وتتميز بصغر حجمها، وتأتي بعدة إضافات وكماليات داخلية خاصة.

تبدأ أسعار سيارة سوزوكي سويفت موديل 1995 بسعر 50 ألف جنيه تقريباً، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة.

رينو اوبتيما موديل 1997

رينو اوبتيما موديل 1997

تأتي سيارة رينو اوبتيما موديل 1997 من شركة رينو الفرنسية الشهيرة، والتي اكتسبت شهرة واسعة بداية حقبة الألفية الجديدة، وتعتمد السيارة على محرك سعة 1300 سي سي، متصل بناقل حركة ودي " مانيوال "، وهيكل سيدان، كما حصلت على عدة كماليات مميزة مثل جهاز انذار ضد السرقة، وزجاج كهربائي.

تبدأ أسعار السيارة رينو اوبتيما موديل 1997 بـ 50 ألف جنيه تقريباً، وقد تختلف السيارة حسب حالتها والتجهيزات الداخلية الخاصة بها.