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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 120 ألف جنيه.. مواصفات أوبل أسترا مستعملة | صور

صدى البلد

شهدت أسعار السيارات الجديدة ارتفاعا ملحوظاً مؤخراً في السوق المصري، حيث أعلنت أغلب الشركات زيادة أسعارها بشكل رسمي من خلال وكلائها المحليين، بالإضافة لفرض قيمة إضافية تعرف باسم الأوفر برايس وهي مبالغ إضافية غير رسمية.

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اوبل استرا موديل 2005

أدى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة الى زيادة الإقبال على سوق السيارات المستعملة كحل اقتصادي بديل، ويضم السوق المصري مجموعة كبيرة ومتنوعة منها، وتقدم أداءا قوياً ومواصفات اعتمادية.

تشتهر العلامة التجارية الألمانية اوبل في السوق المصري بالعديد من إصدارات السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدامات المعروفة بجودتها العالية وأسعارها المناسبة، أبرزها واسترا، والتي حققت نجاحات كبيرة في جميع أنحاء العالم.

اوبل استرا موديل 2005

اوبل استرا موديل 2005

تعتمد السيارة اوبل استرا موديل 2005 على محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 105 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن، مقترن بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيك، ونظام دفع أمامي.

تتسارع اوبل استرا موديل 2005 من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.2 ثانية، وسرعة قصوى تبلغ 187 كيلومترا في الساعة، وتصل نسبة استهلاك الوقود بالسيارة الى 6.6 لتر لكل 100 كيلو متر، وتبلغ سعة الخزان 52 لتر. 

تتوفر سيارة اوبل استرا موديل 2005 بهيكل هاتشباك وتصميم أنيق وشبابي، ويبلغ ارتفاعها الكلي 144 سم، وتتوفر بتكييف يتم من خلاله تغطية السيارة بشكل كامل بالسيارة سواء للجهة الامامية او الجهة الخلفية.

اوبل استرا موديل 2005

أسعار اوبل استرا موديل 2005 في سوق المستعمل

بلغت أسعار السيارة اوبل استرا موديل 2005 في سوق المستعمل نحو 120 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.

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