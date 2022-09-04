هبة قطب تحذر من هذه العقاقير: تقضى على القدرة الجنسية نهائيا

أثارت هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية والطب الجنسي الجدل هذا الأسبوع بعدة تصريحات أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي .





قالت الدكتورة هبة قطب ، استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، إن المكملات الغذائية التي يتناولها الشباب في الجيم من أجل تضخيم العضلات، أو لحل مشكلة النحافة أو قلة الأنسجة العضلية في جسده، تؤثر بشكل سلبي على القدرة الجنسية.





وأوضحت هبة قطب ، خلال استضافتها في برنامج "ماما دوت أم"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الدراسات العلمية أثبتت أن السائل المنوي لدى الشباب الذين يتناولون المكملات الغذائية، تعد أقل كفاءة وجودة مقارنة بغيرهم من الشباب.





ونصحت هبة قطب ، الشباب بضرورة تناول الأطعمة الصحية، لبناء العضلات، ولعل أهمها البيض واللبن والسمك واللحوم التي تحتوي على بروتينات بمختلف أنواعها، وكذلك الخضروات والألياف، محذرة من تناول الحبوب والعقاقير التي يشاع عنها أنها تبني العضلات.

