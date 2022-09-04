حديقة مُتهالكة تُنهي حياة طفلة في سوهاج

لقيت طفلة في بداية العقد الأول من العُمر، مصرعها، أثناء لهوها بحديقة مُلحقة بمنزل أسرتها؛ إثر سقوط جزء من سور الحديقة، مُشيد بالطوب اللبن والطين، فوق رأسها؛ ما نتج عنه مصرعها في الحال، بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود احداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام، مفادها وصول الطفلة "زينب م- عامين- وتقيم دائرة مركز جرجا"، جثة هامدة، إدعاء سقوط جسم صلب عليها.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدتها المدعوة "دعاء م ع- 47 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز"، قررت بأنه أثناء لهو طفلتها بحديقة مُلحقة بالمنزل سقط عليها جزء من السور مُشيد بالطوب اللبن والطين؛ ما أدى لوفاتها؛ وعللت سبب الإنهيار لقدم السور وتهالكه، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة، كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.