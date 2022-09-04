عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حديقة مُتهالكة تُنهي حياة طفلة في سوهاج

صدى البلد

لقيت طفلة في بداية العقد الأول من العُمر، مصرعها، أثناء لهوها بحديقة مُلحقة بمنزل أسرتها؛ إثر سقوط جزء من سور الحديقة، مُشيد بالطوب اللبن والطين، فوق رأسها؛ ما نتج عنه مصرعها في الحال، بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود احداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام، مفادها وصول الطفلة "زينب م- عامين- وتقيم دائرة مركز جرجا"، جثة هامدة، إدعاء سقوط جسم صلب عليها.

المانجا تُصيب 18 شخصًا بتسمم غذائي في سوهاج.. ما القصة؟

إصابة 23 شخصا إثر انقلاب نصف نقل مُحمل بعمال في سوهاج

رئيس جامعة سوهاج : خروج 15 مصابا في حادث أخميم من المستشفى

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدتها المدعوة "دعاء م ع- 47 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز"، قررت بأنه أثناء لهو طفلتها بحديقة مُلحقة بالمنزل سقط عليها جزء من السور مُشيد بالطوب اللبن والطين؛ ما أدى لوفاتها؛ وعللت سبب الإنهيار لقدم السور وتهالكه، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة، كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج جرجا حديقة طفلة سور اللبن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الأهلي السرية .. خاص

يامثبت العقل في الراس يارب.. رسالة غامضة من شوبير تثير الجدل

أيقظت جريمة نيرة أشرف| المنوفية تهتز لقتل طالبة من ظهرها.. شاهد صورها

محمود الخطيب بنفسه | إنبي يكشف إنتقال نجم الفريق لـ الأهلي

ملك الكبدة.. غلق مطعم شهير في إمبابة

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وإشبيلية (3-0) في الدوري الإسباني

الأهلي يضم لاعبا أجنبيا خرافيا في هذا المركز.. تفاصيل

ابني محتاج حقن كبد.. محتالة مصرية تجمع التبرعات على النت بصورة طفل متوفى

موضوعات متعلقة

تعرف علي الأوراق المطلوبة لـ تمهيدي الماجستير بـ كلية الإعلام جامعة القاهرة

ترشيحاتنا

خاص| بعد جدل مدفن طه حسين.. ظهور مفاجئ لـ هيفاء وهبي بقرافة المجاورين

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022

35 ألف جنيه .. زيادة في أسعار أوبل موكا 2022 |صور

قفزة جنونية في أسعار الذهب .. كم وصل سعر عيار 21 الآن؟

بعد واقعة القليوبية.. الحبس والغرامة لموزعي النت الهوائي على الجماهير دون تصريح

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4 - 9 - 2022 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للجمال الطبيعي عنوان.. تعرفي على روتين العناية بالبشرة لشاكيرا ملكة الإغراء

ياسمين الخطيب الأجرأ… نجمات تألقن باللون الأحمر

كدة ودّعت ماما بالمطار.. الموت يفجع الإعلامية اللبنانية فاتن موسى

بعد أيام من إعلان والدتها.. كندة علوش بوزن زائد في فينسيا|شاهد

فيديو

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال.. فماذا قالت؟

غنت برج الحوت.. دينا الشربيني تغازل عمرو دياب فى برنامج معكم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ