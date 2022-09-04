الجلوس أثناء العمل يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ..8 طرق للتحرك

يرتبط الجلوس طوال اليوم في العمل بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري حتى التمرين اليومي لن يقاوم الخطر الناجم عن الجلوس المهني، وجدت دراسة أجراها ستيفن بلير في جامعة ساوث كارولينا أن الرجال الذين جلسوا لأكثر من 23 ساعة في الأسبوع كانوا أكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب على الرغم من أن العديد منهم يمارسون الرياضة بانتظام.

هذه النتائج تجعل من المهم أكثر من أي وقت مضى الضغط في النشاط طوال اليوم. فيما يلي تسع طرق للتحرك وتقليل المخاطر على صحتك، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

ارتدِ أحذية مريحة

لا ، هذا ليس تمرينًا بالضبط ، ولكن كلما كان حذائك أكثر راحة ، زادت احتمالية تحركك فيه. على الأقل ، احتفظ بزوج من أحذية التنس في مكتبك.

قف وتمشي وأنت تقرأ وتتحدث

كم مرة في اليوم تتحدث على الهاتف الخلوي أو تقرأ تقريرًا ورقيًا؟ قف أثناء القراءة أو التحدث. إذا كانت لديك المساحة ، فانتقل إلى مكتبك. كل خطوة مهمة!

خذ الطريق الطويل إلى الحمام

استخدم الدرج لزيارة الحمام الموجود على الأرض فوقك أو أسفلك. إذا كان الحمام الوحيد بالجوار ، خذ دورة واحدة حول الجزء الداخلي من المبنى قبل العودة إلى مقعدك.

تمارين الإطالة كل ساعة

قف مرة واحدة على الأقل كل ساعة. افرد ذراعيك فوق رأسك وتنفس بعمق. إذا لم يكن الوقوف خيارًا ، فقم بإطالة ساقيك على الأرض أمامك. انحنى برفق للمس أصابع قدميك.

استخدم مكتبًا قائمًا أو جهاز المشي

امزجها! اقضِ بضع ساعات يوميًا واقفًا أو حتى تمشي أثناء عملك.

خذ 10 دقائق من استراحة الغداء لممارسة الرياضة

خصص 10 دقائق من استراحة الغداء لممارسة النشاط اصعد السلالم أو تجول في ساحة انتظار السيارات أو مارس وضعيات اليوجا البسيطة في مكتبك.

جدولة اجتماعات المشي

المشي الجماعي طريقة جيدة لعقد اجتماعات مهنية مع النشاط أيضًا. إذا كان مكتبك يحتوي على أرصفة أو مسارات للمشي في مكان قريب ، فحث المجموعة على السير معًا أثناء مناقشة المشكلات وطرح الحلول.

تحرك أثناء المكالمات الصوتية

إذا وجدت نفسك في مكالمة Zoom التي تحتاج إلى أذنيك ولكن ليس مشاركتك النشطة ، فابدأ بالحركة. احتفظ بعصابات التمارين الرياضية أو سجادة اليوجا في مكتبك. قف وقم بأداء بعض التمارين الخفيفة أثناء الاستماع إلى المحادثة. فقط لا تنس إيقاف تشغيل الفيديو الخاص بك أولاً. :)

جرب يوجا الكرسي

يمكنك أن تكون أكثر نشاطًا دون الانتقال من مقعدك. تعتبر يوجا الكرسي طريقة سهلة لتعزيز التوازن والمرونة أثناء تدفق الدم.