تسليم إخطارات النجاح لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2022 بالمدارس

تبدأ اليوم المدارس الثانوية في جميع محافظات الجمهورية ، في تسليم إخطارات النجاح لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، ليتمكن الطلاب من تسجيل الرغبات على موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمد الخميس الماضي نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.

اما عن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 فقد بلغ 157 ألف و930 طالب/طالبة، حضر منهم 156 ألف و88 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألف و475 طالب/طالبة بنسبة 88.7%.

رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

جدير بالذكر ان. رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، تم تفعيله الآن على موقع وزارة التربية والتعليم ، وذلك لبدء تلقي طلبات تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 من اليوم الاحد الموافق 4 سبتمبر 2022 ولمدة 7 أيام.

رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، يمكن الوصول إليه الآن من خلال الضغط على :

https://tazalom.emis.gov.eg

وعلى رابط تظلمات الدور الثاني الثانوية العامة 2022 ، قالت وزارة التربية والتعليم إن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، عبر هذا الرابط يمكن لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، الآن التقدم بطلب تظلم يدوي على نتيجة الدور الثاني في مواد الدور الثاني فقط والتى أدي الطالب/ة الامتحان بها.

وشددت وزارة التربية والتعليم عبر رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، على ضرورة ان يقوم الطالب المتظلم بدفع رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 التي تبلغ مبلغ 150 جنيهاً مصرياً عن المادة الواحدة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، ان رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 يمكن دفعها من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك وهي : ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال )

خطوات استخدام رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه بعد دفع رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 يلزم على الطالب/ة الدخول رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، وإختيار المادة/المواد التى يريد التظلم بها، مع متابعة رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة التظلم اليدوي.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 لابد من الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع

ويحضر الطالب بمفرده للمقر المحدد له للاطلاع فيه، أو مع ولي أمره؛ لذا يجب (إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وولي الأمر)، وممنوع اصطحاب مدرس للمادة أثناء الاطلاع.

اما من يتخلف عن الموعد المحدد للاطلاع على اوراقه في المادة المتظلم منها ، فسيكون ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى

ماذا يتسلم الطالب في مقر تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022؟

وفي مقرات تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، يتاح للطالب الاطلاع على :

صورة ورقة الإجابة (البابل شيت)

صورة غلاف كراسة الأسئلة

نموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.

ماذا يحدث في تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ؟

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب في مقرات تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 سيقوم بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له، ويتم تجميع الدرجات، طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، وأنه في حالة تعديل درجات الطالب تُتخذ الإجراءات اللازمة؛ لإخطار الطالب بنتيجة التضرر، واسترداد رسم الاطلاع.

ومن المقرر أن يتم إخطار الطالب بـ نتيجة تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 إلكترونيًا.