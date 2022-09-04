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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور جمعت دينا الشربيني وعمرو دياب|شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني

تصدرت الفنانة دينا الشربيني تريند جوجل بعد عرض البرومو الدعائي لحلقتها مع الإعلامية منى الشاذلى، والذى ظهرت فيه تغنى أغنية “برج الحوت” للمطرب عمرو دياب، والتى كانت حديث الساعة فى الفترة الماضية، حيث تردد أن الأغنية قدمت لها خصيصا.

ويأتي غناء دينا الشربيني لهذه الأغنية تحديدا كنوع من المغازلة للمطرب عمرو دياب الذى كانت على علاقة معه، وهو ما شغل الرأى العام لعدة سنوات.

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وتحرص الفنانة دينا الشربيني، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات التي تكشف عن جمالها ورشاقتها والأخبار الخاصة بها، وشلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

وتميل الفنانة دينا الشربيني، لارتداء الملابس الكاجوال التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، كما تفضل الفساتين المميزة وارتداء الإكسسوارات والمجوهرات التي تتناسب مع ظهورها اللافت.

كما تختار الفنانة دينا الشربيني، الوان الشعر البنية والذهبيى التي تبرز عن جمالها وتتناسب مع لون بشرتها البرونزي.

وإليكم صور الفنانة دينا الشربيني رفقة عمرو دياب

دينا الشربيني وعمرو دياب
دينا الشربيني وعمرو دياب
دينا الشربيني وعمرو دياب
دينا الشربيني وعمرو دياب
دينا الشربيني وعمرو دياب
دينا الشربيني وعمرو دياب
دينا الشربيني وعمرو دياب
دينا الشربيني وعمرو دياب
دينا الشربيني وعمرو دياب
دينا الشربيني وعمرو دياب
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