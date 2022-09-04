التصريح بدفن ربة منزل لقيت مصرعها بعد تناولها وجبة مسممة في سوهاج

صرحت النيابة العامة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بدفن ربة منزل في منتصف العقد الرابع من العُمر، لقيت مصرعها؛ إثر إصابتها بتسمم غذائي، عقب تناولها وجبة الغداء، دون غسل يديها بعد رشها سُم الفئران بأركان منزل زوجيتها، بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعوة (منال. ح. ع- 35 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز)،

مصابة بحالة إعياء، إدعاء تناول مادة سامة، وأفادت شفاهةً بوضعها سُم فئران بأركان المنزل، وتناولت الطعام دون غسل يديها؛ ما أدر لإصابتها المنوة عنها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لها.

تفاصيل الواقعة

وبسؤال كلًا من:" زوجها زكي م ع- 47 سنة- عامل، ووالدتها أنعام أ م- 56 سنة- ربة منزل- ويقيمان دائرة المركز" قررا بمضمون ما تقدم، ونفيا الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.