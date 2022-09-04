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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ الأورنج.. هنا الزاهد تبرز أناقتها في أحدث إطلالة

هنا الزاهد
هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت فيها بإطلالة أنيقة وناعمة.

وتألقت "هنا الزاهد" باطلالة فورمال حيث ارتدت بدلة باللون الأورانج، وتركت خصلات شعرها الاشقر على كتفيها بطريقة مميزة، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.
 

ويُعرض حاليا للنجمة هنا الزاهد فيلمها الجديد "بحبك"، والذي تشارك بطولته بجانب النجم تامر حسني، الذي حقق نجاحا محلياً وعالمياً، بقائمة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث "بحبك" حول حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط قلبه بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم "بحبك"، هو أولى التجارب الإخراجية للنجم تامر حسني، وهو من تأليفه وبطولته أيضاً، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٩٠٤_١٦٠٧٣٢
الفنانة هنا الزاهد النجم تامر حسني اطلالة مميزة فيلم بحبك فيلمها الجديد خصلات شعر

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