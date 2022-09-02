إنتوا حمير.. حقيقة إهانة هنا الزاهد لمعجبين طلبوا التقاط صورة معها| فيديو

تصدرت الفنانة هنا الزاهد، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد انتشار فيديو لها وهي تسب معجبين طلبوا التقاط صورة معها، الأمر الذي جعلها تخرج عن صمتها لتوضح حقيقة الأمر.

وكتبت هنا الزاهد، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”: "عشان اخلص من موضوع الفيديو المنتشر، الممثل اللي معايا في المشهد مصوروا و بموبايله و منزلة كانه حقيقي، انا مش فاهمة استفدت ايه انك تطلع حد بطريقة مش حقيقية و تفهم الناس كده . ده مشهد من مسلسل حلوة الدنيا سكر. و ياريت نركز مش أي حد ينزل حاجة تتصدق.



يذكر أن كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن مفاجأة لأول مرة لـ جمهورها، وقالت :" هناك مسلسل سيتم عرضه على شاهد، والمسلسل مفاجأة ويحتوى على مشاهد كوميدية ودراميا، وأشياء كثيرة".

ولفتت الفنانة هنا الزاهد، خلال لقاء على قناة العربية، إلى أن "المسلسل لم يتم الإعلان عنه حتى الآن “ سري” ولكن سينال إعجاب الجميع، ورفضت الإفصاح عن أى شئ بخصوص العمل، وأكدت أنه مفاجأة للجمهور".

كما علقت الفنانة هنا الزاهد، على غيرة زوجها الفنان أحمد فهمي، بعد مشاركتها مع الفنان تامر حسني، بـ فيلم "بحبك".

وقالت هنا الزاهد :" احنا الآن بنعمل فيلم مع بعض اسمه مستر إيكس، ويتم عرضه قريبًا، وتم عمل مسلسل الواد سيد الشغال".