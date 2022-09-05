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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار نمو الخدمات اللوجستية في الصين خلال ال 7 الأولى من 2022

الصين
الصين

سجل قطاع اللوجستيات في الصين نموا مستقرا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، وفقا لتقرير صناعي.

نمو الخدمات اللوجستية الاجتماعية فى الصين 

 

ارتفعت الخدمات اللوجستية الاجتماعية فى الصين بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 190 تريليون يوان (نحو 27.57 تريليون دولار أمريكي) في الفترة من يناير إلى يوليو، حسبما أفاد الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات في تقرير.

ارتفعت الخدمات اللوجستية للمنتجات الصناعية بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى، زيادة بواقع 0.1 نقطة مئوية عن النصف الأول من العام.

وارتفع إجمالي إيرادات صناعة الخدمات اللوجستية بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 7.2 تريليون يوان خلال هذه الفترة. 

الصين قطاع اللوجستيات المشتريات المنتجات الصناعية الخدمات

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