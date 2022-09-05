ميدو: محمد صلاح متأثر برحيل ماني عن ليفربول.. فيديو

أكد أحمد حسام ميدو، أن رحيل ساديو ماني عن ليفربول زاد الضغوط على محمد صلاح النجم المصري المحترف بصفوف الريدز والذي شارك في تعادل ليفربول الأخير سلبيا مع إيفرتون في بريميرليج.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رحيل ساديو ماني عن ليفربول زاد الضغوط على محمد صلاح، ولكنه يحاول ويصنع فرصا ويكون قريبا من التسجيل في كل مباراة".



وأضاف: "أتابع تريزيجيه مع طرابزون سبور، يقدم مستوى جيد ومازال لديه الكثير ليقدمه".



وختم حديثه قائلا: "بالنسبة لمصطفى محمد، بدأ بشكل رائع مع نانت وأتمنى أن يستمر على تقديم هذا المستوى".