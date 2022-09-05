عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حماقي يغني مع فتاة من ذوي الهمم بحفل الإسكندرية

حماقي
حماقي

اختتم محمد حماقي، حفله بالإسكندرية بالغناء مع فتاة من زوي الهمم، بحفل الاسكندرية في لافته انسانية منه.

قام شاب بمفاجأة حبيبته حيث تقدم لخطوبتها في حفل محمد حماقي بالإسكندرية.

 

وتوقف محمد حماقي، الغناء قائلاً: "إيه ده خطوبة.. بجد فرحتوني وربنا يوفقكم وما تنسوش تعزموني في الفرح"، وقام بإهدائهم أغنية "قدام الناس".
 

شاب يتقدم لخطبة فتاه في حفل محمد حماقي بالإسكندرية.. تفاصيل

غالي جدا.. سعر تي شيرت محمد حماقي يثير ضجة | شاهد

وأحيا الميجا ستار محمد حماقي، حفل ختام مهرجان العلمين "أرينا"، مساء الجمعة، وسط أجواء لايف أكثر من عالمية، بحضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية.

وارتدى حماقي T-Shirt من العلامة التجارية Off-White، يصل سعره إلى 990 دولارا، أي ما يعادل 19 ألف جنيه.

حضر حماقي الحفل بصحبة مدير أعماله حمدي بدر والإعلامي ممدوح موسى وكان في استقبالهم المنظم ياسر الحريري، ومسؤولي  D Media "و "Incent  حيث تبادلوا الصور التذكارية والتهاني بنجاح مهرجان العلمين، واختيار حماقي لحفل الختام.

وشهد افتتاح الحفل، أجواء fire show مبهر، على اغنية "نفسي أبقى جنبه".. ثم انطلق بعدها ليقدم المزيد من أغانيه المميزة منها "زيها مين" و"لا ملامة"، “من قلبي بغني”، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي".. وغيرها، والتي اشاعات البهجة على مدى قرابة الساعتين.

حماقي محمد حماقي مهرجان العلمين الجنسيات العربية حفل محمد حماقى حفل محمد حماقي بالإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خان الأمانة.. ممثلة تونسية شهيرة تتوعد مصوِّرًا بعد تسريب صورة عارية لها

بعد أحمد أيمن منصور.. الزمالك يحصل على توقيع مدافع سوبر

بعد أزماتها مع والدتها.. ابنة شريف منير تثير الجدل بفستان قصير

الإدارة في حيرة.. 3 مدربين عالميين رفضوا مفاوضات الأهلي.. ما السبب؟

شادي حسين.. قناص سيراميكا كليوباترا وهدافه التاريخي

فرج عامر: الألماني مارك روزه المدرب الجديد للنادي الأهلي

مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر الآن (1)-(3) في الدوري الإنجليزي

ميدو يعلن عن صفقات جديدة في الزمالك

موضوعات متعلقة

شاب يتقدم لخطبة فتاه في حفل محمد حماقي بالإسكندرية.. تفاصيل

تعرف على أحداث مسلسل أجمل منك الحلقة الـ 12

سبب ظهور نادين الراسي شقيقة جورج بعد أيام من وفاته في كليب مع زياد برجي

أخبار الفن| تصريحات صادمة من ويجز.. حقيقة زواج أبو الليف من فنانة لبنانية

سبب عرض سلسلة هاري بوتر في الشرق الأوسط فقط

أول ظهور لـ كندة علوش بعد إنجابها طفلها كريم | شاهد

عن سوريا والإسلام .. إليسا ترد على اتهامين | شاهد

خاص| أبو الليف يكشف حقيقة زواجه من الفنانة اللبنانية نانيتا

ترشيحاتنا

رابط مباشر .. نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022

شادي مؤنس يكشف مفاجأة عن علاقته بـ علي الحجار.. ويؤكد: الهندسة ساعدتني في الموسيقى

ضياء السيد عن تفاوض الأهلي مع كيروش: لما نرجع فلوسنا الأول.. فيديو

مناصرة لحريات المرأة.. معلومات عن فاطمة بن سعيدان بعد تسريب صورتها عارية

موجودة في كل بيت| تناول هذه المشروبات يعالج مرض خطير

لو بتستخدم موبايل أوبو.. قرار صادم من الشركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والتاتو.. ابنة حسين فهمي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بدون بطانة..مايا دياب تثير الجدل بهذا الفستان

وفاة شخص بسبب الشاورما في الهند.. وإجراءات صارمة على المحلات

طريقة عمل كريب الشيكولاتة زى المحلات

فيديو

الأزهر ينتفض ضد تريند «الست مش ملزمة» ويرد بقوة على أزمة إرضاع الصغير| فيديوجراف

رسميا.. اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن عبدالحليم علام نقيبا للمحامين

تغازل الهضبة .. دينا الشربيني تغني برج الحوت لـ عمرو دياب

حامل في الشهر التاسع ترفع أثقالا.. شيرين وجدي ترد على المنتقدين “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ