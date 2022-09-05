نارنا بردت.. أول تعليق من أسرة أماني ضحية المنوفية بعد تخلص الجاني من حياته| خاص

تستقبل أسرة اماني الجزار اليوم عزاء فقيدتهم وذلك عقب مقتلها علي يد شاب يسكن في نفس شارعها تقدم لخطبتها ورفضت أسرتها فقتلها بطلق خرطوش في الظهر وفر هاربا بقرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع الي أن عثر عليه منتحرا بنفس السلاح علي الطريق الزراعي في المنوفية.

تعليق أسرة أماني ضحية المنوفية على وفاة القاتل

الضحية اماني الجزار

وبنبرة حزن وألم جلست الأم سمية عبد الستار المعلمة بالتربية والتعليم في تلقي عزاء نجلتها اماني عبد الكريم الجزار التي لقيت مصرعها بالغدر علي يد أحد شباب القرية.

وقالت الام في تصريحات خاصة، أن المتهم هاتفها تليفونيا وطلب يد نجلتها اماني ولكن قبول طلبه بالرفض حيث أن نجلتها في الصف الثالث بكلية التربية الرياضية وهو حاصل علي دبلوم كما أن سلوكه سي ويتعاطي المواد المخدرة.

هناخد عزا أماني

وأضافت الام، أنهم كانوا يرفضون تلقي العزاء في نجلها قبل القبض علي المتهم ولكن بعد معرفتهم بقيامه بإنهاء حياته سيتلقون العزاء في دوار القرية قائلة " الحمد لله نارنا بردت خد زهرة شبابها".

المتهم بقتل اماني

وتابعت الأم أن المتهم احمد كان يطارد نجلتها منذ أن كانت في الثانوية العامة ويضايقها وطلب الزواج منها وخطبتها ولكن رفضوا لعدم التوافق بينهم وأنه سيء السمعة ، موضحة أنهم يسكنون في شارع واحد ووالدة المتهم من أقارب والد المجني عليها وأنهم اشتكوا مرات عديدة لأهله من مضايقة نجلهم ولكنه لم يستمع لأحد.

الضحية

قتل أماني غدرا

وأشارت الأم إلي أن نجلتها اماني خرجت من أجل شراء بعض طلبات المنزل وخرجت الأم علي صوت الصراخ وضرب النار لتجد نجلتها غارقة في دمائها وسط الشارع حيث شاهده الجيران يطلق النار في ظهرها وقام بضربها علي رأسها بظهر المسدس وفر هاربا.

الضحية

تعليق والدة أماني على انتحار القاتل

وأكدت الأم، أن نجلتها هي الابنة الثالثة حيث أن لديها ابنة متزوجة وولد يبلغ من العمر ٢٥ عاما وأماني وولد اخر، موضحة أنها ما زالت في صدمة مما حدث.

وتابعت الأم، أنها شاهدت الفيديو الذي نشره المتهم قبل انتحاره معلقة عليه: "مش عارفة بيدعي علي مين ده بني ادم مش طبيعي شكله وكلامه مش مفهوم".

ضحية القتل

كما اعلن الاب عبد الكريم الجزار والد الطالبة اماني شكره لأهالي القرية على المشهد العظيم أثناء تشييع جنازة ابنته اماني.

والد فتاة المنوفية

وأكد الأب عبر رسالة علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك, أنه تم القصاص العادل والعاجل من رب العباد علي المجرم القاتل.

وتابع والد المجني عليها أنه سيستقبل العزاء بدوار الشركة، مطالبا الجميع بالدعاء بالرحمه والمغفرة لنجلته اماني.

كما توجه والد الطالبة اماني الشكر قائلا: " أتوجه بالشكر لكل رجال النيابة علي المجهود الذى بذل في قضية ابنتي أماني حتي ظهر الحق، كما أتقدم بخالص الشكر والعرفان لرجال الشرطة الكرام علي المجهود الجبار الذى بذل في القضية حتي تم أخذ القصاص فلهما مني جميعا خالص الشكر والعرفان".

وكانت الطالبة اماني الجزار صاحبة ال١٩ عام في الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بمحافظة المنوفية قد لقيت مصرعها علي يد شاب طلب خطبتها ورفضت أسرتها فقام بإطلاق النيران عليها وعقب ذلك عثر عليه منتحرا.