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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لسه فرحانة بنجاحها|عم أماني ضحية المنوفية يكشف تفاصيل صادمة عن مقتلها

اماني ضحية المنوفية
اماني ضحية المنوفية

قال إلهامي الجزار، عم الطالبة المقتولة أماني الجزار ابنة قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، أن المتهم أحمد فتحي صرح لوالدة المجني عليها أنه يريد خطبتها ورفضت الأم وقالت له إنها ما زالت تدرس بالجامعة.

تفاصيل مقتل أماني ضحية المنوفية

قاتل اماني ضحية المنوفية

وأضاف عم أماني، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن المتهم يدعي احمد فتحي عميرة، ويبلغ من العمر 29 عاما حاصل علي دبلوم صنايع يسكن معهم في نفس الشارع وقريب الأب وتعد والدته ابنة عم والد المجني عليها وأراد خطبتها ورفضت الأسرة.

وتابع: “أماني هي الأبنة الأصغر لأسرتها حيث أن شقيقاتها متزوجات وما حدث يمثل صدمة كبيرة للأسرة بأكملها”.
 

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وأوضح أنه قام بقتلها أثناء خروجها لقضاء بعض المتطلبات في الشارع حيث سقطت قتيلة في الشارع وسط الجميع حيث أطلق عليها طلق خرطوش في الظهر من مسافة قريبة للغاية وفر هاربا.

وقال إن اماني طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية وكانت تحتفل بنجاحها والانتقال إلى الفرقة الثالثة وقتلها بدم بارد غدرا".

 اماني ضحية المنوفية

تشييع جثمان أماني ضحية المنوفية

وينتظر الأهالي أمام مشرحة مستشفي شبين الكوم التعليمي لاستلام الجثمان بينما توجه والدها الي نيابة بركة السبع لسؤاله في الواقعة.

وتكثف قوات الشرطة من جهودها لضبط المتهم الهارب قاتل الفتاة ابنة قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية.

وكان مستشفي بركة السبع قد استقبل جثمان الطالبة اماني الجزار طالبة الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية عقب إصابتها بطلق خرطوش في الظهر وحاول الأطباء إنقاذها ولكن دون نتيجة حيث توفت متأثرة بإصابتها.

فيما ينتظر الأهالي جثمان الطالبة اماني الجزار لتشييعه الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة في القرية وسط حالة من الحزن.

 اماني ضحية المنوفية

أخر ما كتبته أماني ضحية المنوفية على فيسبوك

حالات يومية ومتنوعة كانت تدونها اماني عليي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لتكون اخر كلماتها قبل ساعات من مقتلها بساعات " أنا شخص كويس في عين نفسي أما عينك فحطلها قطره وسيبها فتره🙂".

حالة حزن كبيرة بين أصدقائها حيث انتشرت دعوات لها بالرحمة وانتشرت عبارات النعي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

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