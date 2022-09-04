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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يا تتجوزني يامش هتشوفي الدنيا تاني|تفاصيل مأساوية جديدة في حادث أماني ضحية المنوفية

الطالبة أماني والمتهم
الطالبة أماني والمتهم

فاجعة جديدة، وحادثة مأساوية تضاف لسجل جرائم القتل، التي أصبحت عرضا مستمرا، وترتكب باسم "الحب" والحب منها براء، فالأمس نيرة المنصورة، وبعدها سلمى طالبة الزقازيق، واليوم أماني طالبة ابنة المنوفية، والذين راحوا جميعاً بحجة الحب.

شهدت قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، فاجعة جديدة، دقت ناقوس الخطر،  وخلفت حالة من الحزن، بعدما أصبحت "أماني" في خبر كان.. وذلك بعد مقتل الطالبة أماني الجزار التي لم تبلغ العشرين من عمرها على يد أحد جيرانها باسم "الحب".


أماني الجزار طالبة في الصف الثالث الجامعي بكلية التربية الرياضية، اشتهرت بخفة ظلها ودماثة خلقها وحبها لجميع زملائها، وكانت تملأ الدنيا من حولها فرحا وسعادة، وتنتظر اليوم الذي تنهي فيه دراستها الجامعية، بعدما تفوقت في سنوات دراستها الجامعية الأولى، لكن القدر لم يمهلها لتصل لتلك اللحظة أو أن تفرح بهذا اليوم.

ماذا حدث لأماني؟

خرجت أماني من منزلها والفرحة تعلو وجهها، وتسلم على الجميع كعادتها، لكنها لم تكن تعلم أنها تخطو خطواتها الأخيرة على سطح الأرض، حيث كان يترصد لها من ادعى حبها المتهم بقتلها الشاب أحمد صاحب 29 عاما، والذي أطلق النار عليها لتسقط في الحال.


صرخات وبكاء واستغاثات وخرجت الأم تهرول ماذا حدث لتجد نجلتها غارقة في دمائها وحاول الأهالي إنقاذها حيث حملوها وذهبوا بها إلي مستشفي بركة السبع العام التي تبعد عشر دقائق عن القرية ليحاول الأطباء إنقاذها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بطلق خرطوش في الظهر.

 

تجمع الأهالي أمام المستشفي في انتظار جثمان الضحية وسط صراخ وبكاء وتجمع كبير ووجود لقوات الشرطة، إلا أن الجثمان رقد داخل جدران المستشفي من أجل انتظار الطب الشرعي.

فاجعة مقتل أماني 

واكد أهالي القرية أن الطالبة اماني والدها يعمل مدرسا ومن أسرة يعرف عنها الأخلاق الحميدة و الاحترام ونجلتهم طالبة بكلية التربية الرياضية وما حدث فاجعة للجميع.

 واضاف. الأهالي أن المتهم يدعي أحمد فتحي حاصل على دبلوم ويسكن في نفس شارع الضحية فهم جيران وتقدم لخطبتها ورفضت أسرتها حيث إنها ما زالت طالبة في الجامعة.

 

وأوضح الأهالي بالقرية أن سيناريو نيرة أشرف تكرر من جديد ولكن هرب المتهم وتبقي الفتاة داخل مشرحة مستشفي بركة السبع من أجل انتظار الطب الشرعي.

حالة حزن كبيرة بين أصدقائها حيث انتشرت دعوات لها بالرحمة وانتشرت عبارات النعي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.


وتكثف قوات أمن المنوفية من جهودها لضبط المتهم أحمد فتحي عميرة الهارب بقتل فتاة من الظهر في قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية.

 

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