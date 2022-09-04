جيران في شارع واحد.. أحمد أطلق النار علي أماني لرفضها الزواج منه

اماني الجزار .. طالبه تبلغ من العمر 19 عاما في الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بمحافظة المنوفية.

اماني ابنة قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية كانت تملأ الدنيا فرحا بين زملائها واشتهرت بأنها خفيفة الظل بين زملائها حيث تحول الحساب الشخصي لها علي موقع الفيس بوك الي وسيلة للترفيه والمزاح مع اصدقائها.

الضحية

آخر ما كتبته أماني علي فيس بوك

حالات يومية ومتنوعة كانت تدونها اماني علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لتكون اخر كلماتها قبل ساعات من مقتلها بساعات " أنا شخص كويس في عين نفسي أما عينك فحطلها قطرة وسيبها فترة🙂".

وفي نفس الموعد خرجت اماني من منزلها وثناء سيرها أطلق عليها الشاب أحمد صاحب ال ٢٩ عاما النيران وسقطت قتيلة وهرب المتهم.

الضحية

نقل جثمان الطالبة اماني الي مستشفي بركة السبع:

صرخات وبكاء واستغاثات وخرجت الأم تهرول ماذا حدث لتجد نجلتها غارقة في دمائها وحاول الأهالي إنقاذها حيث حملوها وذهبوا بها الي مستشفي بركة السبع العام التي تبعد عشر دقائق عن القرية ليحاول الأطباء إنقاذها الا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة باصابتها بطلق خرطوش في الظهر.

تجمع الأهالي أمام المستشفي في انتظار جثمان الضحية وسط صراخ وبكاء وتجمع كبير ووجود لقوات الشرطة، إلا أن الجثمان رقد داخل جدران المستشفي من أجل انتظار الطب الشرعي.

ما قاله الأهالي علي أماني

واكد أهالي القرية أن الطالبة اماني والدها يعمل مدرسا ومن أسرة يعرف عنها الاخلاق الحميدة و الاحترام ونجلتهم طالبة بكلية التربية الرياضية وما حدث فاجعة للجميع.

واضاف. الأهالي أن المتهم يدعي احمد فتحي حاصل على دبلوم ويسكن في نفس شارع الضحية فهم جيران وتقدم لخطبتها ورفضت أسرتها حيث أنها ما زالت طالبة في الجامعة.

المتهم بقتل طالبة المنوفية

وأوضح الأهالي بالقرية أن سيناريو نيرة أشرف تكرر من جديد ولكن هرب المتهم وتبقي الفتاة داخل مشرحة مستشفي بركة السبع من أجل انتظار الطب الشرعي.

حالة حزن كبيرة بين أصدقائها حيث انتشرت دعوات لها بالرحمة وانتشرت عبارات النعي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

ضحية القتل في المنوفية

وتكثف قولت أمن المنوفية من جهودها لضبط المتهم احمد فتحي عميرة الهارب بقتل فتاة من الظهر في قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية.