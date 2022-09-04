عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جيران في شارع واحد.. أحمد أطلق النار علي أماني لرفضها الزواج منه

اماني ضحية القتل
اماني ضحية القتل في المنوفية

اماني الجزار .. طالبه تبلغ من العمر 19 عاما في الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بمحافظة المنوفية.

اماني ابنة قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية كانت تملأ الدنيا فرحا بين زملائها واشتهرت بأنها خفيفة الظل بين زملائها حيث تحول الحساب الشخصي لها علي موقع الفيس بوك الي وسيلة للترفيه والمزاح مع اصدقائها.

الضحية

آخر ما كتبته أماني علي فيس بوك

حالات يومية ومتنوعة كانت تدونها اماني علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لتكون اخر كلماتها قبل ساعات من مقتلها بساعات " أنا شخص كويس في عين نفسي أما عينك فحطلها قطرة وسيبها فترة🙂".

وفي نفس الموعد خرجت اماني من منزلها وثناء سيرها أطلق عليها الشاب أحمد صاحب ال ٢٩ عاما النيران  وسقطت قتيلة وهرب المتهم.

الضحية 

نقل جثمان الطالبة اماني الي مستشفي بركة السبع:

صرخات وبكاء واستغاثات وخرجت الأم تهرول ماذا حدث لتجد نجلتها غارقة في دمائها وحاول الأهالي إنقاذها حيث حملوها وذهبوا بها الي مستشفي بركة السبع العام التي تبعد عشر دقائق عن القرية ليحاول الأطباء إنقاذها الا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة باصابتها بطلق خرطوش في الظهر.

ننشر صورة المتهم بقتل طالبة المنوفية من ظهرها بطلق خرطوش

أيقظت جريمة نيرة أشرف| المنوفية تهتز لقتل طالبة من ظهرها.. شاهد صورها

تجمع الأهالي أمام المستشفي في انتظار جثمان الضحية وسط صراخ وبكاء وتجمع كبير ووجود لقوات الشرطة، إلا أن الجثمان رقد داخل جدران المستشفي من أجل انتظار الطب الشرعي.

ما قاله الأهالي علي أماني 

واكد أهالي القرية أن الطالبة اماني والدها يعمل مدرسا ومن أسرة يعرف عنها الاخلاق الحميدة و الاحترام ونجلتهم طالبة بكلية التربية الرياضية وما حدث فاجعة للجميع.

 واضاف. الأهالي أن المتهم يدعي احمد فتحي حاصل على دبلوم ويسكن في نفس شارع الضحية فهم جيران وتقدم لخطبتها ورفضت أسرتها حيث أنها ما زالت طالبة في الجامعة.

المتهم بقتل طالبة المنوفية 

وأوضح الأهالي بالقرية أن سيناريو نيرة أشرف تكرر من جديد ولكن هرب المتهم وتبقي الفتاة داخل مشرحة مستشفي بركة السبع من أجل انتظار الطب الشرعي.

حالة حزن كبيرة بين أصدقائها حيث انتشرت دعوات لها بالرحمة وانتشرت عبارات النعي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

ضحية القتل في المنوفية 

وتكثف قولت أمن المنوفية من جهودها لضبط المتهم احمد فتحي عميرة الهارب بقتل فتاة من الظهر في قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية نيرة أشرف أماني الجزار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الأهلي السرية .. خاص

أيقظت جريمة نيرة أشرف| المنوفية تهتز لقتل طالبة من ظهرها.. شاهد صورها

يامثبت العقل في الراس يارب.. رسالة غامضة من شوبير تثير الجدل

بشكل مجاني.. أزمة كهربا تقترب من الانتهاء بفضل 3 أندية بالدوري المصري

حاسس إني هموت| لاعب الأهلي السابق يستغيث من داخل المستشفى: مش عارفين يعملولي حاجة .. التفاصيل

فرج عامر: ناصر الخليفي يدعم الأهلي بثلاثة لاعبين عالميين

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وإشبيلية (3-0) في الدوري الإسباني

دخل في اكتئاب.. انفراجة في أزمة كهربا بسبب "الدّين الأبيض"

ترشيحاتنا

2 جنيه ارتفاعا... زيادة جديدة بأسعار السجائر فى السوق المحلى.. تعرف عليها

تسريب أغنية أصالة الجديدة الله جاب.. والملحن يرد: مجهودنا ضاع

حرب حول محطة نووية..تفاصيل معركة نصف الليل بين روسيا وأوكرانيا في زابوريجيا

مقتل 3 جنود سوريين جراء هجوم صاروخي شنه إرهابيون في إدلب

لمدة يومين للمتخلفين.. ألسن عين شمس تفتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد غدًا

سعر صرف الدولار بالبنك المركزي اليوم الأحد 4-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كدة ودّعت ماما بالمطار.. الموت يفجع الإعلامية اللبنانية فاتن موسى

بعد أيام من إعلان والدتها.. كندة علوش بوزن زائد في فينسيا|شاهد

جريمة تهز بريطانيا.. رجل يلقي بزوجته من الدور الثالث

تاتو وإكسسوارات ملفتة.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الصورة |شاهد

فيديو

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال.. فماذا قالت؟

غنت برج الحوت.. دينا الشربيني تغازل عمرو دياب فى برنامج معكم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ