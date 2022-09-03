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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر صورة المتهم بقتل طالبة المنوفية من ظهرها بطلق خرطوش

المتهم بقتل طالبة
المتهم بقتل طالبة المنوفية

تجمع العشرات من أهالي قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية أمام المستشفي العام بمدينة بركة السبع انتظارا لجثمان الطالبة اماني عبد الكريم الجزار طالبة الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية والتي لقيت مصرعها بطلقة خرطوش في الظهر.

طالبة المنوفية المقتولة 

وتكثف قولت أمن المنوفية من جهودها لضبط المتهم احمد فتحي عميرة الهارب بقتل فتاة من الظهر في قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية.

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أطلق المتهم النار عليها وهرب ولم يتمكن الأهالي من ضبطه حيث أطلق عليها النار من الظهر وفر هاربا فيما سقطت الطالبة غارقة في دماءها.

اماني الجزار .. ضحية قتل جديدة ولكن في محافظة المنوفية حيث انتهت حياتها علي يد شاب حاصل علي دبلوم بطلق خرطوش في الظهر.

طالبة المنوفية المقتولة 

حالة من الحزن انتابت أهالي القرية الذين أكدوا أن المجني عليها لقت مصرعها بطلق خرطوش في الظهر من شاب بالقرية.

وقبل ساعات من مقتل طالبة التربية الرياضية بالمنوفية دونت علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قبل ٢٢ ساعه " أنا شخص كويس في عين نفسي أما عينك فحطلها قطره وسيبها فتره🙂".

طالبة المنوفية المقتولة 

وتحولت صفحتها الي نعي كبير من اصدقاءها الذين أكدوا أن وفاة اماني صدمة كبيرة للجميع مطالبين بالدعاء لها.

وقال الأهالي أن الطالبة اماني الجزار في الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية وما حدث كان صدمة للجميع.

القاتل المتهم بقتل طالبة المنوفية 

وتابع الأهالي أنها قضية تشبه الي حد كبير قضية نيرة أشرف طالبة المنصورة ولكن المتهم  أطلق علي ابنة القرية الرصاص من الخلف أمام منزلها حيث يسكنون في شارع واحد في القرية.

فيما تم إيداع الطالبة بمستشفي بركة السبع حيث توفيت متأثرة بإصابتها وذلك لمعاينة الطب الشرعي والتصريح بدفن الجثمان.

طالبة المنوفية نيرة أشرف بركة السبع مقتل طالبة المنوفية

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