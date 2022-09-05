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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

8 شركات مصرية غدا في السعودية للمشاركة بمعرض show hotel

صدى البلد

يشارك كل من المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والبناء برئاسة خالد أبو المكارم والمجلس التصديرى للأثاث بالتعاون مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات بمعرض Hotel Show Saudi فى دورته التاسعة والتي تبدأ فعالياته غدا الثلاثاء وتستمر حتي الخميس ( الفترة من 6 - 8 سبتمبر 2022) فى الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

تشارك 8 شركات مصرية بإجمالي مساحة 300 متر مربع في المعرض والذي يعد واحد من أهم المعارض المتخصصة فى مجال تجهيزات ومستلزمات الفنادق فى المملكة العربية السعودية، حيث أن هناك حوالى 214 مشروعا تحت الإنشاء حاليا فى المملكة بإجمالى 73137 غرفة ، منها 59 مشروعا فى الرياض و 53 مشروعا فى جدة.

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ويضم المعرض العديد من القطاعات الصناعية منها (دهانات – منظفات – ادوات مائدة زجاجية – أدوات صحية- منتجات ورقية – مواد عزل – اثاث – مفروشات – صناعات خشبية) .

 

 ويتعدى زوار المعرض اكثر من 5000 زائر من رواد تجهيزات الفنادق ومستلزماتها ، حيث تشارك فيه عدد من الدول باجنحة (هولندا – اليونان – الولايات المتحدة الأمريكية – عمان – الامارات العربية المتحدة – الصين - بولندا).

المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية Hotel Show Saudi الهيئة المصرية للمعارض المجلس التصديرى للأثاث

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